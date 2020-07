El entrenador argentino Mauricio Pochettino está en la mira de Juventus e Inter de Italia, según el diario inglés The Sun y el italiano Gazzetta dello Sport. Pochettino no dirige desde noviembre de 2019, cuando Tottenham de Inglaterra prescindió de sus servicios, y apareció como candidato a suceder a Maurizio Sarri en el banco de Juventus o a Antonio Conte en Inter. El ex defensor de Newell"s también aparece en la órbita de otros clubes europeos.