Todavía no es oficial, pero en el mundo del fútbol es un secreto a voces: Mauricio Pochettino se convertirá en las próximas horas en el flamante entrenador del Paris Saint Germain. A más de un año de haber dejado el banco del Tottenham en la Premier League, el entrenador argentino reemplazará al alemán Thomas Tuchel en el cargo.

El pasado 24 de diciembre, horas antes de la Navidad, la noticia de la desvinculación del todavía DT del PSG fue adelantada por la prensa: el sitio alemán Bild y L’Equipe, de Francia, al mismo tiempo apuntaron al ex defensor de la selección argentina como el reemplazante de Tuchel. A la espera de la confirmación oficial de parte del club parisino, hay varios que se aventuran a soñar con la llegada de otro argentino, que sin dudas revolucionaría el próximo mercado de pases del fútbol mundial.

Según indicó el periódico francés Le Parisien, uno de los pedidos de Pochettino a la dirigencia del club que alcanzó la final de la Champions League 2019-2020 fue la llegada de Lionel Messi. Con el objetivo de formar un fantástico tridente ofensivo junto al brasielño Neymar Jr., amigo del rosarino y con quien compartió varios años en el Barcelona, y a Kylian Mbappé.

Es importante remarcar que en los próximos días, el astro argentino ya podrá comenzar a negociar su salida del conjunto catalán si es que así lo desea, ya que su contrato finalizará el próximo 30 de junio de 2021. Frente a este escenario, el medio francés hace hincapié en que, luego de la salida de Quique Setién como entrenador del Barça tras la derrota histórica ante el Bayern Múnich por la Champions (2-8), fue el propio Messi el que sugirió a Pochettino para hacerse cargo del primer equipo culé.

En su etapa como futbolista, el ex entrenador del Espanyol de Barcelona vistió los colores del PSG entre 2001 y 2003, pero no logró ningún título en uno de los equipos más poderosos de Europa. Es que en aquella época, el equipo de la capital francesa todavía no había sido adquirido por un fondo Qatar Sports Investments, que lo catapultó a la cima del fútbol galo y a competir contra los grandes del Viejo Continente.

A la espera de la confirmación del desembarco de Pochettino, en las últimas horas surgieron más datos sobre la salida de Tuchel. Como el PSG decidió despedir al ex Borussia Dortmund seis meses antes de la finalización de su contrato, la institución deberá abonarle una millonaria indemnización al entrenador alemán. Según indicó L’Equipe, el DT que ganó seis títulos locales recibirá una suma cercana a los siete millones de euros por su despedida anticipada.

El pasado miércoles, el París Saint Germain disputó su último partido del 2020 y consiguió una cómoda victoria ante el Estrasburgo por 4-0 con goles del inglés Timothée Pembélé, Mbappé, Idrissa Gueye y Moise Kean. El equipo marcha en la tercera posición de la Ligue 1 con 35 puntos, a sólo una unidad de Lyon y Lille, los líderes del máximo certamen de fútbol en Francia.

El PSG volverá a jugar el 6 de enero, cuando visite al Saint Etienne por la fecha 18 del torneo local con el objetivo de alcanzar la cima del certamen y a la espera de lo que será el primer duelo ante el Barcelona por los octavos de final de la Champions League, el gran objetivo del club parisino en la temporada. El 16 de febrero, Pochettino y Messi se podrían ver las caras en el Camp Nou.