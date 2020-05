El exfutbolista Ezequiel Pocho Lavezzi denunció ante la justicia argentina ser víctima de pornoextorsión tras haber recibido una serie de amenazas a través de las redes sociales.

Los abogados de Lavezzi denunciaron que lo amenazan con distribuir videos prohibidos y conversaciones privadas si no deposita una importante suma en dólares.

Según difundió Infobae, el exjugador de la Selección Argentina empezó a recibir mensajes en su cuenta de Instagram donde el o los extorsionadores hacían referencia a unos videos y conversaciones que el futbolista reconoce como reales que incluso podría reconocer a quién se los había enviado en su momento. “Son de hace varios años, evidentemente alguien los guardó”, señalan desde su entorno.

La cifra exigida es de $5.000 dólares por cada pieza de material.

Ante esta situación, Lavezzi se comunicó con su abogado Mauricio D’Alessandro y comenzaron las consultas judiciales, que terminaron con dos denuncias en la fiscalía de ciberdelitos del fuero porteño a cargo de la doctora Daniela Dupuy y en la Justicia de instrucción.

Uno de los aspectos que se está investiga es la relación que puede existir entre la persona que Lavezzi reconoce como destinataria de los videos y conversaciones y los extorsionadores.

En las últimas horas llegó desde Estados Unidos, mediante un exhorto, la respuesta de la compañía Facebook con respecto a las cuentas señaladas. Si bien no trascendieron detalles, el informe indicaría que los extorsionadores no estarían en el país o al menos sus perfiles de Instagram no están radicados en la región.