Ataque. Deportivo Aberastain ya había pasado el susto de ese penal al minuto de juego y fue a buscar a Alianza. Pelletan presionó y el arquero Lechuzo, José Ruarte, respondió bien. Un partidazo en Pocito para clasificar al Naranja.



Fue lo que todos esperaban. Una semifinal intensa, emotiva. Con todos los ingredientes de una definición grande en el fútbol de San Juan y el Deportivo Aberastain terminó haciendo historia porque en penales venció por 5-3 a Atlético Alianza y ahora, el Torneo de Invierno lo definirá en un mano a mano más que especial contra Atenas Pocito. Nada más ni nada menos. Pero antes hubo partidazo. Emotivo a full, con un empate 2-2 que sonó a premio para el coraje futbolístico de Alianza que remontó el 0-2 del primer tiempo y terminó sin nada, cuando no acertó en los penales. Pero claro, Deportivo Aberastain hizo lo suyo en ese primer tiempo en el que fue tremendamente efectivo para aprovechar sus situaciones. Esa fue su gran virtud en esta semifinal, aunque en el complemento se quedó, renunció a casi todo y Alianza se lo terminó empatando.

Pero el inicio de la serie no pudo ser más intenso en Pocito. Y es que antes del minuto, le hicieron penal a Manrique y el propio Nico lo ejecutó pero perdió ante la tapada de Barrionuevo. Pudo ser ventaja de Alianza y nada. La respuesta de Aberastain fue a fondo y en una corajeada de Facundo Pelletán, Samper lo bajó. Penal y esta vez Alejandro González no podría con el arquero Ruarte. Todo igual como al principio. Se hizo intenso, trabado y cuando nada hacía suponer la ventaja pocitana, Pelletán metió un bombazo sorpresivo que abrió el marcador para los Naranjas. Quiso reaccionar Alianza pero no tenía poder en los últimos metros y Aberastain lo esperó para la contra. Así, a los 43" la armaron entre Robledo y González para llevarla rápido de un área a la otra y llegó el segundo tanto pocitano que parecía liquidar todo.

La final será el próximo domingo en el Bicentenario de Pocito.

Pero en el complemento, Alianza apostó todo a ganador. Schiapparelli, con enorme visión táctica, eligió defender con línea de tres, metió a Renzo Ahumada y liberó a sus laterales para ir al frente. Así, fue arrinconando a Aberastain incluso exponiendo a las contras que Pelletán tuvo y desperdició. Tenía vida Alianza y Ahumada, pasados los 30" de juego, descontó para entender que se podía. Se vino con todo el Lechuzo y Roberval sería el protagonista del milagro al empatar 2-2. Quedaba algo de tiempo y fue de emociones porque Aberastain metió un tiro en el palo y Alianza erró una increíble con Ramos.

Llegó la definición en penales y Deportivo Aberastain no dudó en ninguno. Efectividad total. Salinas primero, después Jesús Zabaleta, más tarde Raúl Puebla, después Robledo y finalmente Barrionuevo acertaron en sus ejecuciones. Del otro lado, Alianza empezó derecho con Guajardo, luego Martín Arce, siguió con Renzo Ahumada hasta que llegó el turno de Walter Estrada que eligió abrir el pie y la pelota se estrelló en el palo izquierdo de Barrionuevo. Ahí festejó Aberastain, sabiendo que dio un paso grande, lleno de historia para jugar el superclásico pocitano.

CLAVES

Contundencia

Deportivo Aberastain se adueño del primer tiempo por su practicidad para convertir las ocasiones que generó. No perdonó y sacó ventajas.

Reacción

Atlético Alianza llegó a igualar el partido con una enorme apuesta ofensiva. Terminó defendiendo con tres, metió dos enganches y tres puntas. Un premio a su coraje.

Definición

En la serie de los penales, Aberastain nunca dudó que podía clasificar. Metió cinco de cinco. En Alianza, la primera duda lo condenó a Estrada que estrelló su remate en el palo.

UNA FIESTA EN NARANJA

La alegría de la otra mitad

Lo querían. Lo necesitaban, lo imaginaban así y será la fiesta de Pocito en el Bicentenario. Una final entre Aberastain y Atenas es histórica y su gente ya lo palpita. Así, a pesar de la alegría, en el vestuario Naranja todo apuntó a lo que se viene. Carlos Cuenca, su conductor, se metió en lo que será el superclásico pocitano: "Este es un momento muy lindo para todo Aberastain. Con sacrificio, mucha humildad y gran capacidad de entrega de todos los chicos, logramos meternos en la final del Invierno. Será muy lindo por el fútbol de Pocito. Estar contra Atenas es algo especial que los chicos quieren jugar y lo van a disfrutar. Pero nos costó muchisimo. Hicimos un buen primer tiempo y sacamos una diferencia que pudo ser decisiva. Después, el mérito fue de Alianza que creció en todo sentido y nos terminó apurando para llegar al empate. Y en los penales, todo es fe. Se nos dio y ahora queremos ganar ese último paso porque no será un partido más en la historia del fútbol de Pocito. Un Aberastain-Atenas no se da muy así nomás".

En tanto que Facundo Pelletán, el goleador, ya empezó a jugar el clásico: "Es un lindo partido el que se viene, pero nos costó muchísimo llegar a la final. Alianza fue durísimo y pese a que tuvimos la ventaja, recién en el dramatismo de los penales se dio. Pero se disfruta por lo que pasó y por lo que se viene contra Atenas, que será una fiesta pocitana".

Opción. Iban apenas 50 segundos de partido y le hicieron penal a Manrique. Alianza podía empezar a ganar pero Barrionuevo respondió.

> Sportivo, en Cuarta

En la serie final del Torneo de Invierno en Cuarta División, Sportivo Desamparados se clasificó para enfrentar a Sportivo 9 de Julio al derrotar por 4-2 a Atlético Alianza, que había sido el único equipo de la Liga Sanjuanina en clasificar a semifinales en las dos categorías.