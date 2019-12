Un lujo. El estadio cuenta con tribunas, cabinas de transmisión, vestuarios y un campo de juego en el que se pueden practicar varios deportes. Los pocitanos colmaron las tribunas para vivir un día que quedará en la historia.

Faltaba poco más de una hora para la inauguración y las tribunas ya lucían atestadas de público. Afuera, cerca de 2 mil personas no pudieron ingresar porque la capacidad ya estaba colmada. Así, Pocito vivió una jornada histórica con la inauguración del estadio "Marcelo García", un polideportivo cubierto, moderno y apto para albergar disciplinas como fútbol, hockey, handbol y vóleibol, por nombrar algunos.



El estadio fue inaugurado anoche con un partido que reunió a glorias de Boca y River pero antes hubo una ceremonia que nadie se quiso perder. Luego del corte de cinta que realizaron el gobernador Sergio Uñac, el secretario de Deportes Jorge Chica y el intendente departamental Fabián Aballay, las autoridades hicieron su ingreso al predio donde esperaban en el parquet jóvenes deportistas que practican diferentes disciplinas. Luego de la entonación del Himno y la bendición del sacerdote Guillermo Zapata, las principales autoridades dieron sus palabras de rigor. "Nos da un orgullo enorme que todo el país diga que San Juan es la capital nacional del deporte, estas grandes obras ayudan para eso", comentó Chica, mientras que Aballay no ocultó su emoción: "Es un día histórico, todo el departamento está feliz porque este enorme estadio quedará para las futuras generaciones". En tanto que Uñac remarcó la importancia de apostar por el deporte: "Es el departamento donde nací y me llena de emoción cumplir con lo prometido".



Después, los halagos siguieron por parte de Fernando Cavenaghi, quien en pocas palabras agradeció que estas obras se realicen para el crecimiento del deporte en el Interior. El "Mono" Navarro Montoya, ante la ovación de los "xeneizes" que lo anunciaron con el "Olé, olé, Mono, Mono", expresó: "Es un privilegio ver que se apuesta tanto por esto que es tan importante para todos, chicos y grandes. Soy feliz de venir a estas citas, lo vi la otra vez y lo vuelvo a notar, el deporte es una cultura en San Juan".



Luego se vivió el partido que mezcló a las glorias con futbolistas del departamento que cumplieron su sueño de tirar una pared o tocar con figuras como Navarro Montoya, el "Burrito" Ortega, Cascini, Cagna o Cavenaghi. Afuera, en pantallas gigantes, el resto de pocitanos que no pudo ingresar vivió desde allí un día que quedará marcado en las retinas de todos. Pocito inauguró su palacio de los deportes en una noche que será histórica.



Intacta. Ortega ya remató y Navarro Montoya se prepara para ahogar el remate. Ni el "Burro" ni el "Mono" perdieron el talento.

Un obsequio

El ex River Fernando Cavenaghi y el ex Boca Fernando Navarro Montoya recibieron camisetas como obsequio por haber sido parte de la ceremonia. Hicieron la entrega el gobernador Sergio Uñac y el intendente Fabián Aballay. Los dos elogiaron el estadio ante la ovación de los hinchas.

De primer nivel

El Estadio "Marcelo García" es un polideportivo moderno que cuenta con tribunas para albergar a 1.200 espectadores. Cuenta con una estructura metálica para cubierta sobre un playón de 30 x 50 metros y una superficie de 2.000 m2 apta para el desarrollo de todo tipo de deportes. El techo metálico tiene una altura reglamentaria para el desarrollo de disciplinas como vóleibol. Las tribunas cuentan con estructuras premoldeadas de hormigón. El proyecto pretende también una ampliación en el sector Oeste que es donde se encuentran los vestuarios que llevará la capacidad a 1.600 personas. El cerramiento consta de un material liviano de chapa panel. Los sanitarios para el público están constituidos por dos bloques de 85 m2 cada uno, con sanitarios para ambos sexos y sanitarios para discapacitados. Vale resaltar la accesibilidad de la que se dotado a todos los sectores, mediante el uso de rampas, accesos a nivel, amplitud de circulaciones, espacio para discapacitados en la platea Este, etc.

Un verdadero Superclásico

Con el clásico duelo de hinchadas, el Superclásico se vivió a pleno en Pocito. Por el lado del "Millo" estuvieron Javier Sodero, Ariel Ortega, Cristian Castillo, Fernando Cavenaghi y el sanjuanino Ángel Vildozo, en tanto que los pocitanos que integraron el equipo fueron Wilfredo Bronvale, Gastón Arrieta y Millán. Del lado del Xeneize Navarro Montoya, Raul Cascini, Diego Cagna, César Lapaglia y Tito Pompei. Los sanjuaninos que cumplieron su sueño fueron Gabriel Campillay, Leandro Rodriguez y Gabriel Babick. ¿El resultado? Ganó Boca 11-7 pero eso fue lo menos relevante, la fiesta fue de todos.