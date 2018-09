Sólo en la Liga Argentina, el polaco Zbigniew Bartman le dio a UPCN San Juan Voley 599 puntos, mientras que a lo largo de la temporada acumuló 723 tantos contando las otras competencias argentinas. El opuesto fue una de las grandes figuras del heptacampeón y el MVP de la final pasada y por eso el club apostó fuerte por retenerlo. Zibi acaba de llegar a San Juan para sumarse a la pretemporada y no sólo que se acopló al plantel, sino que además ya le dio forma al tridente de jugadores extranjeros que fichó el conjunto sanjuanino, junto al central ruso Nikita Stulenkov y el punta brasileño Guilherme Hage. Un trío de jugadores con características ofensivas que promete cargar buena parte del poder de fuego del equipo que irá en búsqueda de un inédito octacampeonato argentino.



Cuando terminó la Liga Argentina 2017/18, UPCN se movió rápido y una de sus primeras acciones fue mantener a la gran figura de todo el torneo pasado, el polaco Bartman. Y al cupo de extranjeros lo completó luego con Stulenkov y Hage. La elección de estos jugadores pasó por sostener parte de la identidad de juego de UPCN, que se caracteriza por su ataque.



Zibi ya lo demostró y eso que el año pasado en realidad llegó como punta y terminó reemplazando a Nikolay Uchikov como opuesto. "Vengo para ser campeón de nuevo. En UPCN no hay otra opción más que ganar y eso me gusta. Además, acá están mis amigos, gente que me quiere y eso es fundamental a la hora de jugar", señaló Bartman.



Nikita es un jugador que pasó por varios clubes de Rusia y en las últimas dos temporadas compitió en Rumania. Es un central muy ofensivo, pero además es bloqueador, aprovechando sus 2,05 metros. Con el capitán Martín Ramos (ahora en el Mundial con la selección argentina) se presume un sólida dupla de centrales. "Estoy feliz de estar acá, contento de que hayan pensado en mí para ocupar un puesto tan importante. Siento que es una gran oportunidad que me permitan ser parte del equipo que va a buscar un nuevo título", señaló Nikita.



En tanto, Guilherme Hage es un potente receptor punta que jugó en la Superliga brasileña, en España, Francia e Italia. "El voley argentino tiene mucho volumen de juego, mucha defensa, mucho entrenamiento y jugadores muy habilidosos. Los hinchas de UPCN pueden esperar de mí a un jugador de carácter fuerte, que siempre juega al 120%. No tengan dudas que va a dejar todo en la cancha", expresó Hage.

Se viene los primeros amistosos



UPCN San Juan Voley ya cumplió tres semanas de pretemporada y, de acuerdo a la planificación, a partir del primer mes de trabajo tiene previsto empezar a jugar. Por eso, a fines de esta semana y principios de la otra jugará una serie de amistosos ante Caramuru Volei, equipo de la Superliga de Brasil que llegará a la provincia invitado por el club sanjuanino.



El cuerpo técnico de UPCN trabaja para definir los detalles de los encuentros, pero ya adelantaron que los dos primeros juegos serán, en principio, 14 y 15 de septiembre en el Polideportivo Luján (esto porque el Cantoni estará ocupado por la disputa de la Copa Davis); mientras que 17 y 18 de septiembre habrá una histórica presentación en el estadio Papa Francisco, de Jáchal. En los próximos horas, UPCN anunciará el cronograma y horarios de los amistosos ante los brasileños, que en su plantel tiene al sanjuanino Alejandro Toro.

La Copa Libertadores del vóley, en marcha



Esta temporada será especial para el vóleibol del continente pues debutará la Liga Sudamericana de Clubes, que a este deporte será como la Copa Libertadores al fútbol. Por Argentina ya hay tres equipos con plaza asegurada, con UPCN haciendo punta por ser el campeón de la Liga pasada, además de Personal Bolívar y Ciudad Voley. El otro cupo saldrá de un clasificatorio que se definirá a través de una liguilla en la que participarán Obras San Juan Voley, Libertad Burgi y UNTREF. Los representantes brasileños serán Sada Cruzeiro, SESI, SESC y Taubaté. El objetivo es que en ediciones posteriores se sumen clubes de otros países.



La Liga Sudamericana se jugará entre las fechas de las competencias nacionales (igual que la Libertadores) y la idea es que reemplace al Campeonato Sudamericano, que hasta ahora se jugaba en una semana y en una misma sede, clasificatorio a su vez al Mundial de Clubes.