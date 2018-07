Clave. Es el tercera línea y capitán de Jaguares, Pablo Matera. El sábado por primera vez la franquicia argentina disputará los play off.

Pablo Matera, el capitán de Jaguares, podrá jugar este sábado el histórico partido de los cuartos de final del Súper Rugby ante Lions, luego de que la Unión Argentina de Rugby (UAR) apeló su sanción inicial y obtuvo la respuesta que más deseaba.



Matera había recibido una controversial sanción de dos semanas de suspensión por un "golpe a destiempo" sobre Ruan Botha, segunda línea de Sharks, en el último partido de la conferencia africana el sábado pasado, que fue derrota para la franquicia argentina.



Si bien el árbitro del partido no lo advirtió, la SANZAAR (ente organizador del torneo) lo sancionó de oficio por esa jugada ocurrida a los 18 minutos del partido que la franquicia argentina perdió en Durban, aunque eso no afectó en absoluto su colocación final de cara a los play off.



"En ningún momento me dio la sensación de que fuera para lastimar", sostuvo Mario Ledesma, el entrenador de Jaguares, en diálogo con el portal especializado scrum.com. Además, se quejó porque "la verdad que siento que se miden las cosas con distinta vara" dependiendo del equipo a juzgar. Ledesma estaba apoyado, claro, en la determinación de la UAR de apelar mediante una videoconferencia, que se realizó en la jornada de ayer y tras la que el Comité Disciplinario le levantó la sanción a Matera.



De esta forma, el coach recuperará a una pieza fundamental de su equipo, en el choque del sábado a las 10.05 en Johannesburgo. El árbitro ante Lions será el sudafricano Jaco Peyper, en algo curioso pues el rival es justamente de ese país.



Descartados



Para el encuentro del sábado, los Jaguares no podrán contar con uno de sus habituales titulares como es el centro Ramiro Moyano, debido a un desgarro. Mientras que otro desafectado es el primera línea Javier Díaz, quien sufrió la rotura de ligamentos.