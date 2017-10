Disconforme. Gallardo reconoció que se apuraron en definirlo y por ello los tucumanos llegaron al empate.



El entrenador Marcelo Gallardo admitió ayer que River le dio "la posibilidad de empatar" a Atlético Tucumán y hasta pudo haber "perdido también" el partido que le ganaba 2-0 y terminó 2-2 en el Monumental, en el marco de la sexta fecha de la Superliga.



"Increíble. Es duro por cómo se dio. Me parece que nosotros los pusimos a ellos en partido. Nuevamente hicimos una buena diferencia con los goles y en el juego, pero le dimos al rival la posibilidad de empatar y podríamos haberlo perdido también", reconoció Gallardo sobre el campo de juego, apenas consumada la igualdad ante los tucumanos.



El Muñeco asumió que la victoria se escapó en el mismo pasaje en que estaban "para hacer cuatro goles", más allá de que en la ocasión recurrió a una formación alternativa. "Eso de apostar al tercer y cuarto gol hoy (por ayer) nos costó dos puntos. No sabemos defender porque somos un equipo que busca, pero tenemos que ser inteligentes y los regresos tienen que ser muy marcados. Estábamos en ataque y le dimos los espacios a un rival que no sabía cómo contenernos. Y el segundo gol vino de un saque de arco nuestro, un rebote y una pelota cruzada en la que marcamos mal por desatenciones", amplió en rueda de prensa.



Gallardo sugirió que "no es lo mismo hacer algunos retoques que cambiar once jugadores", pero hizo hincapié en la necesidad de que los que ingresan "lo puedan aprovechar, sabiendo que no se presentan demasiadas chances".



El director técnico reservó a las principales figuras de cara a los próximos compromisos: River jugará el miércoles, en San Juan, contra Atlanta por los cuartos de final de la Copa Argentina y el 24 de este mes, el primer chico frente a Lanús, en Núñez, por las semifinales de la Copa Conmebol Libertadores.



"Si bien volvimos a dejar puntos en casa, no hay que perder la calma. Tenemos cosas importantes por delante, una seguidilla en la que no podemos cometer estos errores. Vamos a tener tres partidos decisivos y en los otros dos tenemos que sumar puntos en el campeonato. Perdimos dos puntos que nos perdonan la vida, pero el del martes, no, y el del miércoles, tampoco", advirtió.