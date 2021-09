Los cuatro jugadores del seleccionado argentino que juegan en Inglaterra quedaron ayer en el centro de una polémica en Brasil, cuyas autoridades sanitarias sospechan que, en el marco de los protocolos por la pandemia de covid-19, falsearon su declaración jurada para ingresar.



Los futbolistas, sobre quienes la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) abrió una investigación, son Giovani Lo Celso y Cristian Romero (Tottenham Hotspur) y Emiliano Martínez y Emiliano Buendía (Aston Villa). Los cuatro que participan de la Premier League de Inglaterra. Quienes ingresan a Brasil y estuvieron dentro de los últimos 14 días en Reino Unido, Sudáfrica e India, deben cumplir por protocolo un aislamiento preventivo de dos semanas. A los cuatro argentinos se los acusa de falsear su declaración."Los jugadores en cuestión que llegaron a Brasil en un vuelo desde Caracas (Venezuela) con destino a Guarulhos declararon no haber pasado por ninguno de los cuatro países con restricciones en los últimos 14 días", especificó Anvisa. El tema es que los cuatro jugaron en Inglaterra y, si no hay algún permiso que libere a los atletas, podrían no ser habilitados a jugar.