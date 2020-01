El volante Guillermo Fernández fue presentado ante la prensa como flamante refuerzo de Boca y se mostró muy feliz por tener una segunda etapa en el club que lo vio nacer: "El destino me deposita de nuevo acá y estoy muy contento".

"Me tocó estar en el club mucho tiempo y me quedó la espina de no haber podido lograr muchas cosas acá. Si bien pude ganar una Copa Argentina, me hubiese gustado estar mucho más tiempo, pero el fútbol es así y las cosas se dieron de esta manera. Hoy, el destino me deposita acá y estoy muy contento", afirmó Pol en la conferencia de prensa de su presentación.

Con respecto a si está listo para tener minutos de juego, el mediocampista confirmó que participó de la pretemporada con Cruz Azul, club desde el que llegó a préstamo: "Físicamente me siento bien y vengo con la pretemporada de México. Estuvimos trabajando todo diciembre. Miguel (Russo) analizará si estoy para jugar, es su decisión. Yo intentaré entrenar desde hoy para estar a la par de mis compañeros", declaró.

Por otro lado, el exjugador de Racing hizo referencia al papel de Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo del Xeneize, en su retorno al club de la Ribera: "Todos saben de mi cariño hacia Román. Habló conmigo y se interesó mucho en mí, algo que fue fundamental tanto en mi decisión como en la de mi familia. Creemos que hemos tomado la decisión correcta e intentaré devolver esa confianza adentro de la cancha", cerró.