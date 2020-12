Guillermo Pol Fernández rompió el silencio y aclaró su situación frente a los rumores que lo acercan a River. El mediocampista, que se encuentra en conflicto con Boca y se entrena aparte del grupo principal por no haber llegado a un acuerdo por la renovación, publicó en su cuenta de Instagram y se refirió al supuesto interés del Millonario, que en las últimas horas circuló con mucha fuerza.

“Si no me expresé hasta el momento es porque respeto y entiendo que mis compañeros están jugando cosas importantes”, comenzó Pol Fernández su descargo mediante una histories de su cuenta de la red social. “Debido a la información que está circulando, quiero aclarar que una vez finalizado mi contrato con Boca no voy a continuar mi carrera en el país”, continuó, en clara referencia a su posible desembargo en River.

“Cruz Azul es dueño de mi pase, por lo tanto, una vez que finalice mi contrato voy a regresar a México para poder resolver mi futuro. Quiero agradecerles a los hinchas y a mis compañeros por el apoyo y el cariño que me brindaron este año que estuve en el club”, cerró el comunicado el mediocampista de 29 años cuyo contrato con Boca vencerá el 31 de diciembre y deberá regresar a la Máquina Cementera.

Mientras tanto, Boca, alejado de su mejor versión futbolística en sus últimas presentaciones, se prepara para el duelo ante Racing en Avellaneda de este miércoles por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido se jugará a partir de las 21.30 en el estadio Presidente Perón, de Racing, con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, quien será asistido desde el VAR por el argentino Mauro Vigliano, y será televisado por la señal de cable ESPN.

El Xeneize se clasificó a esta instancia luego de haber vencido 5-4 por penales a Internacional tras un triunfo por 1-0 en Porto Alegre y una derrota por idéntico marcador en La Bombonera, que motivó el desempate desde los 12 pasos. Además, por el torneo local, el equipo dirigido por Miguel Angel Russo empató como local con Arsenal de Sarandí (1-1) por la fecha 1 de la Zona Campeonato A de la Copa Diego Maradona.

El entrenador Miguel Ángel Russo tiene una sola duda para definir el equipo titular, y está relacionada con la presencia del colombiano Edwin Cardona o el cordobés Franco Soldano. La otra incógnita estaba en el lateral derecho, pero finalmente el entrenador se decidió por el correntino Leonardo Jara, quien relegará al cordobés Julio Buffarini. En el caso de que ingrese Soldano, el capitán Carlos Tevez se retrasará unos metros en la cancha, mientras que si continúa Cardona el Apache seguirá como delantero de punta. El resto del equipo será el mismo que logró la clasificación ante Internacional de Porto Alegre en La Boca.

El historial entre Racing y Boca en competencias internacionales y oficiales de la Conmebol registra nueve enfrentamientos, con cuatro triunfos para el Xeneize y cinco empates. Mientras que en el marco de los choques por Copa Libertadores se cruzaron cinco veces, con tres victorias para Boca y dos igualdades. El equipo que consiga pasar de fase se medirá con el ganador de la llave que integran Gremio de Porto Alegre y Santos de San Pablo. En el partido de ida empataron 1-1 y mañana definirán al vencedor del cruce entre los dos equipos brasileños.