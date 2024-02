El mediocampista de Boca Juniors Guillermo "Pol" Fernández sufrió este viernes un esguince alto de tobillo derecho y se perderá el Superclásico con River Plate, del domingo 25, por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).y también el duelo de este domingo ante Lanús.



"Guillermo Fernández: esguince alto del tobillo derecho", fue el breve comunicado difundido en la red social X por parte de Boca.



Fernández, elogiado en los últimos días por el presidente Juan Román Riquelme, dejó la cancha a los 33 minutos del segundo tiempo pero previamente sufrió la caída de un rival de Central Córdoba de Santiago del Estero y eso lo obligó a jugar con una molestia. En consecuencia, el entrenador Diego Martínez mandó al campo a Jabes Saralegui.

La preocupación continuó en el entrenamiento del último jueves porque el mediocampista no se pudo entrenar y apenas pisaba, por lo que determinaron hacerle los estudios médicos correspondientes y con los resultados confirmaron la lesión y la gravedad.



De hecho, al estar comprometidos sus ligamentos laterales, que pasan por encima del tobillo -por eso la denominación de "alto"- y unen la tibia con el peroné, le demandará un tiempo mayor de recuperación que no fue precisado en el documento.



En principio, la rehabilitación de Fernández demandará entre siete y ocho semanas, aunque también evitaría una posible operación.



Justamente, hace sólo unos días tras el triunfo sobre los santiagueños (2-0) en La Bombonera, Riquelme dijo: "Estoy muy feliz porque Pol está siendo el mejor jugador de Boca en este campeonato. Es el jugador más inteligente que tenemos".



"Creo que, sin dudas, el mejor jugador que tenemos es Pol. Fue el culpable de que llegáramos a la final de la Copa Libertadores. Es real que son pocos los jugadores que tienen reconocimiento, a otros que cuesta más. La gente sabe que es demasiado bueno y entonces se le exige demasiado", agregó.



Su baja en los próximos partidos será sensible para Diego Martínez, que parecía comenzar a encontrar un posible once de memoria en las últimas presentaciones.