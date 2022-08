En un cuestionado castigo de los comisarios deportivos de la ACTC, el sanjuanino Facundo Della Motta (Dodge) fue recargado con 5 segundos por cortar una chicana y por eso, aunque en pista ganó de punta a punta, finalmente quedó séptimo en la 10ma fecha del Turismo Carretera, que se presentó en Paraná. El vencedor fue Leonel Pernía, quien había terminado segundo, a la vez que quedaron definidos los 12 pilotos que clasificaron a la Copa de Oro, que determinará al campeón 2022.

Della Motta, quien ayer ganó su serie y partió primero en la final, llevaba más de un segundo de ventaja sobre su perseguidor, Valentín Aguirre, cuando se pasó de largo en la chicana. Pudo volver a pista, pero ya con Aguirre pisándole los talones. Es decir que no buscó sacar ventaja sino que perdió tiempo. Y si bien el reglamento establece claramente que los pilotos no pueden desviarse del trazado o acortar distancias bajo riesgo de castigo, deja la decisión a criterio de los comisarios deportivos. Por eso, en otras circunstancias similares no se aplica sanción, pero en el caso de Della Motta se apegaron rigurosamente a la normativa y le aplicaron un recargo de 5 segundos. El sanjuanino siguió al frente del pelotón tratando de limar esa desventaja, pero incluso con el abandono de su perseguidor Aguirre no pudo lograrlo. Tras el reposicionamiento, quedó séptimo. "Gané y estoy feliz con el trabajo realizado junto a cada integrante del equipo. Lamentablemente, por esta sanción que respeto pero no comparto, en los papeles quedé séptimo", dijo Della Motta.

En el ambiente teceísta y en las redes sociales hubo un fuerte cuestionamiento a la decisión del comisariato y los dardos apuntaron a la ACTC y a su presidente, Hugo Mazzacane.

¿Por qué? De acuerdo a quienes criticaron la sanción, todo apunta a favorecer a Matías Rossi y su Toyota Camry. Según aseguraron, la decisión de Mazzacane y sus dirigentes de permitir el ingreso del Toyota a una categoría que mantiene la tradición de Ford, Chevy, Dodge y Torino sigue sin ser aceptada.

Y ayer, con Rossi peleando por entrar a la Copa de Oro, el castigo a Della Motta fue leído como una maniobra para favorecer al piloto de Del Viso y al equipo de la marca japonesa, ya que un eventual podio le podía asegurar los puntos necesarios. No obstante, a pesar de que Rossi quedó tercero en pista y segundo en la clasificación, finalmente no pudo entrar entre los 12 mejores del campeonato. Al menos en la pista.

Y es que luego de la carrera se dio un nuevo golpe de escena cuando sancionaron a otro piloto. Fue a Juan De Benedictis, quien estaba clasificado a la Copa de Oro en el puesto 12, justamente por delante de Rossi. En la Técnica recibió un recargo porque su Ford no dio la altura reglamentaria y entonces el Misil relegó a De Benedictis por apenas 1,5 puntos. Así, en su año de estreno, el Camry quedó habilitado para ir por el campeonato. Por estas circunstancias, los cuestionamientos a la ACTC han sido muy duros, especialmente en las redes sociales.

Polémica mediante, los 12 que pelearán por el título en la etapa final son Canapino, Mangoni, Lambiris, Todino, Urcera, Werner, Benvenuti, Castellano, Pernía, Gini, Santero y Rossi.

La próxima fecha será el 18 de septiembre en San Luis.

Abandono de Tobías en el TC Pista



Tobías Martínez volvió de Paraná con un sabor amargo. Si bien comenzó de gran manera liderando entrenamientos del sábado un problema recurrente que apareció en clasificación lo terminó por complicar definitivamente en la final de ayer ya que la falla volvió a aparecer. El motor de la Chevy quedó en 5 cilindros y a pesar de todos los intentos por solucionar el problema, el sanjuanino debió abandonar en la vuelta 9 de la carrera del TC Pista.

"Mientras iban pasando las vueltas iba probando cosas arriba del auto, cambiar captor, cambiar bombas, cortar corriente, pero nada se solucionó. Entré a boxes y limpiaron, trataron de hacer lo posible, volví a salir, anduvimos bien dos vueltas y volvió a fallar", dijo Tobías.

El triunfo fue para Lautaro De la Iglesia, escoltado por Hernán Palazzo y Matías Canapino.