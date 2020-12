Raúl Bobadilla quedó en el centro de la polémica del fútbol paraguayo después de su celebración en el triunfo 3-1 de Guaraní sobre Libertad que le había dado el pase a su equipo a las semifinales del certamen local. El delantero argentino, que defiende los colores de la Albirroja desde el 2015, marcó el tanto que selló el encuentro y corrió rumbo a las cámaras de televisión para gritarlo: se bajó parte de su short y abrió el debate.

El Tribunal de Disciplina decidió iniciar una investigación y en los próximos días podrían sancionarlo. “Abrimos este sumario de oficio porque no tenemos ninguna denuncia escrita formal de nadie. Del informe del árbitro tampoco surge nada. Recabamos información de la web, periódicos, audios, todo lo que hay. Corrimos traslado ya de este sumario. Se le notificó también a Raúl Bobadilla del sumario. Tiene el plazo de tres días, como todos, de contestar el sumario y ejercer su derecho de defensa”, informó el presidente del tribunal Raúl Prono al medio Peligro de Gol.

Un detalle, no menor, es que el atacante que brilló en el fútbol alemán podrá jugar la final del torneo más allá de si finalmente es suspendido. Este encuentro se desarrolló el 23 de diciembre y el pasado domingo 27 Guaraní alcanzó el boleto a la definición luego de imponerse sobre Guaireña. “Una cosa es actuar de oficio y otra cosa es sancionar de oficio. Nosotros actuamos de oficio: iniciar una investigación sobre un hecho concreto sin que haya una denuncia formal sino que nosotros tomamos conocimiento por los medios. Sancionar de oficio sin escuchar al afectado, sin que el afectado ejerza su derecho de defensa es imposible. Eso no vamos a hacer”, avisó.

Bobadilla tendrá tres días para activar su derecho a defensa y, como fue informado en las últimas horas del suceso, podrá disputar mañana la final del Torneo Clausura contra Olimpia en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción.

Cabe destacar que el goleador de 33 años fue amonestado en el partido por el árbitro Juan Gabriel Benítez, pero por el festejo desmedido de haberse quitado la indumentaria. Al ser consultado por el tema tras la victoria sobre Libertad, Bobadilla había aclarado: “Fue sin intención, es más, me arrepiento ahora, espero que mi señora no haya visto porque me va a agarrar. Fue un momento de euforia por el que malogré anteriormente y una semana complicada que tuve, lo del pantaloncito se me fue un poco, pero no quise hacer un gesto. No tuve la intención de dedicarle a nadie”, según declaraciones que replicó el diario ABC Color. Un dato de color: había fallado minutos antes un mano a mano claro con un remate que impactó en el poste.

El futbolista nacido en Misiones es uno de los referentes de este Guaraní que intenta levantar el título local a cuatro años de su última alegría. Bobadilla había tenido una extensa trayectoria en Alemania y Suiza cuando decidió recalar en Argentinos Juniors, donde no tuvo un buen nivel. Finalmente, emigró al fútbol guaraní y en 33 presentaciones con el Cacique acumula 14 goles.