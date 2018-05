El equipo apelará por irregularidades en el procedimiento. Los notificaron el jueves y para evitar escándalos se le habría sugerido al ciclista que adujera una enfermedad.



La no participación del último ganador de la Vuelta a San Juan, Gonzalo Najar, en el Panamericano, cuando estuvo practicando la contrarreloj hasta el pasado miércoles sembró un millón de dudas. Las mismas comenzaron a aclararse ayer cuando el director del equipo, y secretario general del SEP (Sindicato Empleados Públicos), José Díaz, comentó que al ciclista se le notificó el jueves pasado (3 de mayo) una suspensión provisional por potencial violación a las normas antidopaje.



"Yo me enteré por el corredor, quien me comentó que Curuchet (Gabriel, presidente de la UCRA) le había sugerido que se declarara enfermo y que después verían los pasos a seguir", comentó Díaz. El dirigente sindical comentó que, aparte de Najar, también se informó un inconveniente con el ciclista Gastón Javier, quien podría padecer una enfermedad porque su organismo genera una cantidad superior a la normal de una "sustancia endogena".



"Los pasos a seguir los conozco muy bien", dijo Díaz, con la notificación de la UCI, lo que restaba era que todos se fueran de San Juan al terminar el Panamericano y Najar quedaría como un mentiroso por haberse declarado enfermo".



Sobre el tema en cuestión, DIARIO DE CUYO quiso charlar ayer con Curuchet, pero no quiso hablar. "Ya vengo voy a saludar a los chicos", dijo mientras, corriendo, se dirigió a los boxes donde estaban los integrantes de la Selección Argentina y no retornó a la zona de premiación.



El SEP tiene tiempo a elevar su apelación con respecto a los dos casos hasta el martes 14, del presente mes. Con respecto al caso de Najar, existe una historia previa, considerada por el equipo como anormal. El día 12 de febrero se le comunicó al ciclista que el 5 de marzo se extraería sangre de la muestra B, para agregar a la A, porque el recipiente no contaba con la cantidad de sangre suficiente para realizar el análisis correspondiente. La nota firmada por Francesca Rossi, directora de la CADF (Cycling Anti-Doping Foundation), le informa al corredor que puede presenciar el trasvasamiento de su sangre, que se iba a realizar en el Laboratorio de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, ubicado en Madrid.



Con una nota del 22 de febrero el SEP planteó la nulidad porque se aplicaba un procedimiento similar al de un resultado adverso. El resto, es historia conocida, el día que comenzó el Panamericano llegó la notificación de la suspensión provisional.



En la misma nota se informa al equipo que por haber dos casos positivos en un año podría caberle una suspensión deportiva de 15 a 45 días.



