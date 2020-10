Así terminó la carrera. More Easy (a la derecha) aguantando el ataque de Will Smith y cruzando primero el punto de sentencia. Pero la acción ocurrida 250 metros atrás motivó que la victoria oficial fuese para quien culminó segundo.

El año pasado fue "puesta". La falta de un "Foto Finish" derivó en una definición, que muchos definieron como salomónica. Y ayer, por una supuesta "encerrona" en la recta final, el comisariato decidió quitarle el triunfo a More Easy, conducido por Sebastián González, para otorgárselo a Will Smith, propiedad del extécnico de San Martín Rubén Forestello y cuyo jockey Nicolás Rivero, faltando 250 metros, sacó a su caballo que venía pegado a los palos y atacar por el centro, cruzando el disco a una cabeza del zaino del stud "Patas Alegres", que completó el recorrido en 2m24s63/100.

Apenas concluida la carrera la bandera de reclamo, izada junto al marcador que indicaba (2-4-6-6a) atragantó el festejo de quienes habían jugado sus boletos a las patas del zaino de cuatro años que prepara Luis Flores. Una veintena de minutos después se modificó el marcador (4-2-6-6a) y explotó un volcán de protestas. "Es el segundo clásico que nos roban", gritaban los propietarios del caballo que fue retrasado, entendiendo que en la edición anterior los despojaron de una victoria con Mandela Eterno, quien debió compartir el premio mayor con None Like Him, en una inédita definición.

La alegría compartida por todo el ambiente del Turf, como primera disciplina local habilitada para la competencia en tiempos de coronavirus, se opacó por el confuso final de una carrera que terminaron disputando dos caballos que corrieron de atrás.

En la partida, Atlas Again salió a "quemar" patas, el único que pudo seguirle el ritmo fue Gianocchio D"Oro. Todo el mundo sabía que los del stud La Nona, que corrían en yunta plantearían una prueba intensa, sin embargo, el candidato de fierro, Elmaestrodelarte, quedó muy retrasado y perdió la estela de Will Smith y More Easy, que aceleraron y faltando 900 metros igualaron la línea de Atlas Again.

Antes de entrar en la recta final, cuando quedaban 500 metros, la lucha se planteó mano a mano. Por la cuerda el que finalmente ganó y por dentro de la "cancha" el que fue retrasado. Al producirse el incidente, que generó la polémica, ya se notaba que serían estériles los esfuerzos de Elmaestrodelarte de alcanzarlos.

Por como atacó Will Smith en los metros finales, si la carrera hubiera sido un centenar de metros más larga, la ganaba sin problemas. No le alcanzó, pero los jurados entendieron que fue perjudicado y le dieron la victoria.

Carreras al por mayor

La protesta empañó la jornada

Discusiones, por aquí, protestas por allá, la imagen que queda no es la ideal para una fiesta que tuvo 19 competencias.

El polémico triunfo a Will Smith derivó en escenas de protestas y tensión. Así, se vieron a decenas de personas que no respetaron el protocolo sanitario por el coronavirus ni de distanciamiento ni tampoco utilizando el tapa bocas.

Se trató de una imagen no grata, justo en la competencia que finalmente se pudo realizar pese al positivo que tuvo un empleado de la cantina del Jockey, que incluso provocó que el sábado se hicieran 30 testeos rápidos para descartar otros contagios.

En tanto, la jornada tuvo 18 competencias, más el Sarmiento.