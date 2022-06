El seleccionado de fútbol de Polonia, que será rival de la Argentina en la Copa del Mundo Qatar 2022, igualó 2-2 con su par de Países Bajos, en partido correspondiente a la tercera fecha del grupo 4 clase A de la Liga de las Naciones de Europa. En el estadio del Feyenoord, el conjunto local que dirige el ex DT del Barcelona, Louis van Gaal, remontó una desventaja de dos goles y estuvo a punto de quedarse con los tres puntos, si el delantero Memphis Depay (Barcelona) no hubiese desperdiciado un tiro penal, en tiempo de descuento. El combinado polaco, que venía de sufrir una dura goleada ante Bélgica (1-6), se situó arriba en la pizarra con un tanto de Matty Cash (Pt. 18m.). Y luego aumentó las cifras con una anotación de Piotr Zielinski (St. 4m.). En una ráfaga, el elenco neerlandés, que tiene 7 puntos en la clasificación y es líder, estableció la paridad con los tantos de Davy Klaassen (St. 6m.) y Denzel Dumfries (St. 9m.). El conjunto polaco será el tercer rival de la Argentina en el Mundial de Qatar, en partido por el grupo C, que se jugará el 30 de noviembre en el estadio 974 de Doha.

Empate. Inglaterra no pudo contra Italia en la Liga de las Naciones y se complica en su grupo.

Por el mismo grupo 4, en Cardiff, el local Gales rescató un empate 1-1 con Bélgica. En tanto, por el grupo 3, Inglaterra igualó 0-0 con Italia. Mientras que en Budapest, Hungría (Zsolt Nagy, Pt. 6m.) 1-Alemania 1 (Jonas Hofmann, Pt. 9m.).