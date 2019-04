Vital. Era el penal que ejecutó Sergio Agüero para el Manchester City y que le contuvo de gran manera el arquero francés del Tottenham, Hugo Lloris. Es el cuarto que marra el Kun por este torneo, quedando a uno del récord de Thierry Henry.



El crack Sergio Agüero marró ayer un tiro penal en la derrota 1 a 0 de Manchester City ante Tottenham, dirigido por Mauricio Pochettino, por la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa de fútbol.

El coreano Heung-Min Son (ST 34m) marcó el único tanto, con revisión del VAR mediante, en el primer partido internacional del estadio Tottenham Hotspurs de Londres.

El penal a favor de Manchester mereció la observación del VAR con la mano en el área de Danny Rose. El remate débil y anunciado de Agüero, quien regresó al equipo recuperado de una lesión muscular, se produjo a los 13 minutos del primer tiempo y desviado por el arquero francés Hugo Lloris.

En lo que va del año, el arquero del seleccionado francés de fútbol también contuvo los penales ejecutados por el inglés James Vardy y el gabonés Pierre Emerick Aubameyang, ambos en Premier League.

Agüero, goleador de Premier League, acumula cuatro penales fallados sobre 13 en la Liga de Campeones, misma cantidad que el holandés Rudd van Nistelrooy, y quedó a uno del francés Thierry Henry (5).

Harry Kane podría tener roto el ligamento del tobillo izquierdo y habría que operarlo.

El defensor Nicolás Otamendi fue titular en Manchester, mientras que el arquero Paulo Gazzaniga y el defensor Juan Marcos Foyth resultaron suplentes en Tottenham que sufrió la lesión del delantero inglés Harry Kane.

Tras la finalización del partido, el entrenador de Tottenham, el argentino Mauricio Pochettino, se mostró feliz por el triunfo del equipo y señaló que "estoy satisfecho por la victoria, pero también por el rendimiento. Vencer a Manchester City no está al alcance de cualquiera, pero creo que ellos siguen siendo los favoritos para ganar esta serie y la Premier. Ganarles es una satisfacción".

Por otro lado, el DT santafesino cuestionó la utilización del VAR en jugadas como la que derivó en el penal que Hugo Lloris le tapó al argentino Sergio Agüero. "Este tipo de decisiones hacen que tengamos que rever un poquito el VAR", indicó el exdefensor.

"Técnicamente puede haber tocado la mano, pero hay varias decisiones más que pueden afectar el desarrollo del juego. Todos tenemos que saber cómo usar este sistema si no, más que una ayuda va a afectar a los árbitros", completó en diálogo con la señal ESPN.

Por último, Pochettino deseó que "no sea gran cosa" la lesión que sufrió su principal arma ofensiva, el centrodelantero británico Harry Kane, aunque admitió que "no pinta bien".

Mientras que por su lado, Pep Guardiola, entrenador del City, analizó que "a excepción de algunas ocasiones que hemos concedido en jugadas a balón parado y al contraataque, hemos controlado el partido y hemos jugado bastante bien. Me hubiera gustado marcar algún gol, de hecho estuvimos cerca con el penal que marramos, pero la situación es la que es". Destacó que a veces "es mejor perder 1-0 que finalizar 0-0. Con la derrota te exiges meter goles; con el empate, no sabes si atacas o defiendes". Finalmente, se refirió a la forma de juego de sus dirigidos: "Cuando no juego bien lo digo, pero no tengo esa sensación ahora. Ellos son un equipo que presiona mucho, pero no han podido cuando hemos llegado tantas veces al ataque".

La revancha se jugará el 17 de abril en el estadio Etihad de Manchester.

> El subcampeón, firme



En otro cruce del martes, Liverpool venció a Porto en Anfield por 2 a 0 con los goles del guineano Naby Keita (PT 5m) y el brasileño Roberto Firmino (ST 26m).

El último subcampeón del certamen pudo haber aumentado la ventaja, pero no estuvo fino en la definición en las distintas jugadas de riesgo que generó en el arco adversario.

El desquite se llevará a cabo el 17 de abril en Oporto, en Portugal.

>> Messi juega en Old Trafford



Lionel Messi junto al Barcelona tendrán esta siesta (16 horas por Fox Sports) una dura prueba cuando se midan por la ida de los cuartos de final de la Champions League con el Manchester United, en Old Trafford. El encuentro representa una prueba importante para el equipo catalán que tiene en este certamen su máximo objetivo de la temporada. Los culé se encuentran muy cerca de conquistar la Liga española y ya están en la final de la Copa del Rey ante el Valencia el próximo 25 de mayo, luego de haber dejado en el camino nada menos que al Real Madrid.

Barcelona cuenta con Messi en su mejor momento y siendo el goleador en la actual campaña.

La revancha de este cruce se disputará el próximo 16 de abril en el Nou Camp.

Mientras que Amsterdam, el Ajax de Holanda, con la presencia de Nicolás Tagliafico, recibirá a la Juventus de Cristiano Ronaldo desde las 16 horas (por ESPN).