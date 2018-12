Emblema. Leonardo Ponzio, capitán de River, cruza a Nahitán Nández, de Boca. El capitán del Millonario se mostró muy feliz tras una nueva alegría.

Emblema eterno de este River campeón, Leonardo Ponzio se dio el gusto de levantar la Libertadores en medio del Bernabéu. Enseguida le dio la Copa a Gallardo. El capitán y el DT, juntos otra vez, sumaron en dupla los últimos 9 títulos en el club. Pero Ponzio tiene otros tres campeonatos anteriores, con lo cual terminó alcanzando a Leo Astrada con 12 trofeos. "No sé si algo puede superar esto", dijo en pleno festejos.



Y ahora? El Mundial de Clubes. ¿Y después, qué será de la vida de Ponzio? El volante de 36 años volvió a hablar de su futuro en pleno Bernabéu. "Le vamos a dar hasta que el de arriba lo permita y hasta que dé la cabeza", arrancó. "Me encuentro en una situación que me sostiene. Mis compañeros y el entrenador me dan mucho, y lo devuelvo", continuó. Luego Ponzio marcó el camino para lo que le viene a River. "Es difícil que vuelva a pasar algo como lo de hoy (por ayer). El Mundial de Clubes va a ser en un contexto distinto. Y este evento ya quedará en la historia para mucha gente". Por último, el hombre de los 12 títulos en River, les agradeció a todos. Y dijo: "Me siento un privilegiado, soy un hijo adoptivo de este club".



En la conferencia de prensa, Ponzio estuvo acompañado por Matías Biscay, ayudante de campo de Gallardo quien tomó su rol en la cancha ayer ante la suspensión del DT: "River fue mejor equipo a lo largo del torneo. Se ha enfrentado a los rivales más difíciles y siempre ha estado a la altura. En la final hemos demostrado que somos superiores".



Mientras que sobre cómo fue afrontar la final en Madrid, destacó que "esto sirvió para que la gente que se sintió estafada sintiese ilusión. No todos son violentos y hubo mucha gente que esperaba un espectáculo en casa de River. Hoy tendrán un poquito de felicidad".



Por su lado, el director deportivo Enzo Francescoli señaló que seguirán "por más con (Marcelo) Gallardo" en medio de los festejos en el estadio Bernabéu por la conquista de la Copa.



"El cuerpo técnico demostró una vez más la capacidad que tiene y la relación y su compromiso con el club", manifestó el ídolo uruguayo.



"Cuando fui a buscarlo a Marcelo fue por una intuición de amigo, al saber como piensa, como trabaja, por su compromiso como profesional y con River", prosiguió el Príncipe. De inmediato, comentó una intimidad: "Cuando lo fui a abrazar para felicitarlo y para festejar, Gallardo me dijo seguiremos por más, con lo que me adelantó su idea de continuar con nosotros. El compromiso del "Muñeco" estará siempre con el club, pero ahora es momento de festejar, con tanta alegría después de todo lo que se pasó para jugar esta final", agregó Francescoli.

Ponzio tiene contrato vigente hasta mediados del 2019.

Para Pérez no fue completo



Enzo Pérez se lamentó por "algo histórico que no se pudo jugar en el Monumental", tras la victoria ante Boca Juniors por la final de la Copa Libertadores de América.



"Fue algo histórico ganar esta Copa Libertadores y lo que lamento es que no la pudimos jugar en el Monumental por todo lo sucedido", reiteró el mendocino, de 32 años.



"Este triunfo es para toda la gente que no pudo estar aquí, en el Bernabéu, pero que seguro estará festejando en Buenos Aires", indicó Pérez. Por último, comentó algo muy particular: "antes del partido le había pedido a Dios y a la Virgen que me ayudaran a lograr este último éxito deportivo, que me doy por cumplido".

VOCES

Defensor River - Jonatan Maidana

“Ahora vamos por Real Madrid, nuestro próximo objetivo. Ganamos una justa final, ahora a festejar el logro. Quintero es un fenómeno, marcó un golazo y nos abrió la victoria”.

Volante River - Ezequiel Palacios

“Es lo máximo desde que arranqué mi carrera, porque soy muy joven. El partido fue duro, sabíamos que Boca iba a jugar en la segunda pelota, lo bueno era no desesperarse y pudimos controlarlo”.

Defensor River - Milton Casco

“Se vivieron muchas cosas durante toda esta final y por eso es una emoción muy grande haber salido campeones. Nuestras familias siempre estuvieron para apoyar y ellas son parte de esto”.

Arquero River - Franco Armani

“Ganar una Copa de esta manera lo disfruto al máximo, no se vive todos los días. Durante todos estos días se habló mucho pero sabíamos que algo bueno iba a venir donde nos tocara jugar”.