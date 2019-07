Parejo. El clásico trasandino terminó en tablas, con Argentina estando muy cerca de ganarlo.



Faltaba un minuto y la Selección argentina ganaba por dos goles de diferencia. De pronto, tras un tiro al arco argentino, Matías Bridge quedó arriba de la bocha pero ésta no ingresó al arco. El árbitro suizo lo indicó pero el portugués Pinto cobró gol de inmediato. Sin siquiera haber corroborado esto. Unos segundos después el mismo árbitro pitó la falta 15 a los argentinos y el libre directo fue aprovechado por Chile para empatar. Increíble. Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Varios factores incidieron. El pésimo arbitraje, las desconcentraciones argentinas y los errores vitales en los momentos clave del equipo de Juan Manuel Garcés.

Finalmente el partido terminó 6-6 ante Chile. Este resultado no hace peligrar la primera ubicación del grupo. Sólo que Argentina está obligado a ganarle hoy a Suiza (sería completamente la lógica). De esa manera sumará más puntos que todos. Sólo Chile, en caso de ganarle a España, lo podría igualar pero ayer, tras el empate 6-6, se tiraron penales por si hay igualdad de puntos en alguna ubicación y Argentina ganó 2-0. Quiere decir que, ganando, ya nadie podrá alcanzarlo. El frenesí con que se jugó lo sufrió la Argentina. No tuvo capacidad para serenarse una vez que sacaba diferencia ante Chile. De haberlo hecho, seguro ganaba con comodidad. Porque siempre demostró ser más equipo que el chileno. Esta vez lo que no tuvo fue equilibrio.

Argentina tuvo un gran poder de gol, pero en defensa también padeció.

VOCES ARGENTINAS

> NAHUEL CASTRO Defensor

"Acá tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva. Este empate con Chile no era lo que queríamos. Nosotros vinimos a buscar la victoria pero no se nos dio en esta oportunidad. Por errores propios y por los árbitros. Pero ya está. Hay que seguir jugando y pensar en el próximo rival. Nada más".

> BRUNO ALONSO Centro

"Si tengo que decir la verdad, digo que nos bombearon los árbitros. Pero también tengo que reconocer que en momentos nos equivocamos nosotros. Estos son partidos para aprender mucho de lo que se vive. Estoy contento por lo que da el equipo, por lo que busca. Pese a todo seguimos con confianza".