Desgarrado. Se encuentra el lateral Leonardo Jara.

Las malas noticias siguen para Boca. No fue suficiente perder 2-0 el Superclásico ante River en la Bombonera el domingo, sino que ayer, en el regreso a los entrenamientos, Guillermo Barros Schelotto se enteró de la lesión de Leonardo Jara.



El lateral había tenido una molestia que lo obligó a abandonar el campo de juego ante el Millonario y ahora se confirmó un desgarro en el aductor de la pierna derecha, que no lo dejó terminar la práctica y lo mandó a la enfermería, donde se le diagnosticó una "lesión grado 2 en el aductor derecho", según el parte médico oficial.



La otra novedad de la mañana en Casa Amarilla fue la ausencia, nuevamente, de Fernando Gago entre los concentrados para el cruce frente a Gimnasia, mañana por Copa Argentina. Luego del episodio ocurrido en la concentración antes del clásico -Pintita la abandonó el sábado cuando supo que no iba a estar siquiera en el banco-, Gago se quedará otra vez sin jugar por decisión del Mellizo.