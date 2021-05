Este viernes la Selección Argentina de Marcelo Méndez comenzó su viaje rumbo a Italia donde desde el próximo viernes disputará la Liga de Naciones FIVB en Rimini. Luego del resultado de los testeos de COVID, el grupo viajará con nueve representantes debido a los resultados positivos de tres jugadores, que se encuentran aislados junto a sus contactos estrechos.

En los últimos testeos realizados para completar los requerimientos de viaje, la Selección tuvo la confirmación de caso positivo para Santiago Danani y los sanjuaninos Bruno Lima y Nicolás Lazo, quienes se encuentran en buen estado de salud y aislados. Luego de un exhaustivo análisis del cuerpo médico, se decidió que también fueran aislados por contacto estrecho otro sanjuanino como es Matías Sánchez, Ezequiel Palacios, Cristian Poglajen, Agustín Loser, Franco Massimino y Pablo Crer a modo preventivo.

El equipo y cuerpo técnico se sometieron a 4 hisopados en los últimos 9 días con resultados negativos en todos los casos. Sin embargo, el resultado de los testeos pre-viaje obligó a tomar nuevas decisiones y viajar con un grupo reducido. El equipo médico se encuentra trabajando en un esquema de acuerdo a los protocolos vigentes para procurar que los jugadores que no viajaron este viernes puedan sumarse a la burbuja una vez cumplidos los plazos sanitarios correspondientes.

Antes de su llegada a Rimini, el plantel se alojará en Monza y entrenará en las instalaciones de Vero Volley. En esos días previos se tomarán todas las precauciones sanitarias siguiendo los lineamientos médicos. El equipo volverá a realizarse testeos el lunes para confirmar todos los estudios hechos en el país.

La Liga de Naciones iniciará el próximo viernes con el enfrentamiento ante Brasil a las 16hs de nuestro país con transmisión de TyC Sports.

LISTA DE VIAJE

Luciano De Cecco

Nicolás Uriarte

Federico Pereyra

Luciano Palonsky

Sebastián Solé

Martín Ramos

Facundo Conte

Jan Martínez

Nicolás Méndez

CALENDARIO DE PARTIDOS (Transmite TyC Sports - TyC Sports Play)

28/5 16hs Argentina vs Brasil

29/5 14:30hs Argentina vs Canadá

30/5 11hs Argentina vs Estados Unidos

3/6 5hs Argentina vs Alemania

4/6 5hs Argentina vs Eslovenia

5/6 5hs Argentina vs Holanda

9/6 11:30hs Argentina vs Italia

10/6 10hs Argentina vs Australia

11/6 8hs Argentina vs Japón

15/6 8hs Argentina vs Bulgaria

16/6 5hs Argentina vs Rusia

17/6 5hs Argentina vs Serbia

21/6 14:30hs Argentina vs Polonia

22/6 13hs Argentina vs Francia

23/6 11hs Argentina vs Iran