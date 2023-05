El Torneo de Invierno del fútbol sanjuanino en Primera División ya transita la recta más apasionante. Hoy con San Martín como único líder, el resto no quiere perder pisada y mucho menos quienes tienen chance de entrar entre los ocho clasificados.

La 15ta fecha tendrá el grueso de la actividad el día sábado, teniendo en cuenta que el Superclásico River-Boca irá el domingo, ese día no habrá encuentros en San Juan. A continuación, la programación:

Sábado 6 de Mayo

14 hs Cuarta División y 16.30 hs Primera División

Juventud Unida vs. Rivadavia

Atenas VS. López Peláez

Colón vs. Carpintería

Villa Obrera vs. Del Bono

9 de Julio vs. Alianza

Marquesado vs. Aberastain

Unión vs. Trinidad (19hs Cuarta División y 21.30hs Primera División)

Sp. Desamparados vs. San Lorenzo de Ullum (17.45hs Cuarta División y 20hs Primera División)

Cancha: Trinidad

Lunes 8 de Mayo

14 hs Cuarta División y 16.30 hs Primera División

San Martín vs. Juventud Zondina

Cancha: Predio E. Más

Martes 9 de Mayo

14 hs Cuarta División y 16.30 hs Primera División

Recabarren vs. Peñarol