GABRIEL CARABAJAL.

En la tabla de posiciones los separan 18 puntos, pero dentro de la cancha es donde realmente se escriben las historias y todo queda lado. La mítica Bombonera tendrá desde las 19.15 (televisado por Fox Sports Premium) un partido especial para San Martín, ya que enfrentará al solitario puntero Boca. En ese estadio el Verdinegro no conoce la victoria, mientras que el Xeneize ha ganado 7 de los 8 partidos en esta Superliga y nada parece que detendrá su camino a ganar el torneo. No obstente, por convicción, juego y lo que representa enfrentar al equipo de Barros Schelotto, San Martín buscará dar el batacazo y despertarse en este 2018 en el que no conoce la victoria.



El partido correspondiente a la continuidad de la 17ma fecha de la Superliga, será arbitrado por Diego Abal, en una Bombonera que en la era moderna de fútbol de Primera División recibió al equipo Verdinegro es tres partidos, con dos derrotas sanjuaninas y un empate.



Justamente ese 1-1 fue en la última vez que se midieron en territorio xeneize. Fue el 30 de septiembre de 2012, hace 5 años y medio ya, por la 9na fecha del Torneo Inicial con gol de penal de Mauro Bogado (luego lo empató Schiavi).



En San Martín, que viene de empatar 1-1 en Concepción ante Talleres, podría regresar a la defensa Leandro Vega con un protector en su rostro a causa de la fisura en el maxilar superior izquierdo que le dejó afuera del equipo en los dos últimos encuentros, de lo contrario seguirá Damián Schmidt en la zaga central.



El resto del equipo, al que Gorosito no confirmó, sería el mismo pero podría tener mayor tránsito de juego en la mitad de la cancha, para hacer más combativo el partido y no dejar pensar a Boca. Esto porque San Martín sabe que el rival más allá que gana, que tiene un plantel completo y plagado de figuras, no viene demostrando un gran rendimiento y hoy es vulnerable y se le puede ganar.



En Boca, que repetirá equipo que superó a Banfield 1-0, el mellizo pretende encontrar rápido la mejor versión del equipo sabiendo que el jueves próximo debutará en la Copa Libertadores como visitante ante el Alianza Lima de Perú, y también porque se acerca la fecha (14 de marzo) de la final única ante River por la Recopa Argentina.

Clásico santafesino



Unión y Colón protagonizarán hoy el clásico santafesino en el estadio 15 de Abril, en el marco de la 17ma. jornada de la Superliga Argentina de Fútbol. El cotejo arrancará a las 19.15 en la cancha de Unión, con el arbitraje Patricio Loustau y la televisación de TNT Sports.



Unión y Colón suman 26 unidades, por lo que se están clasificando a la próxima edición de la Copa Sudamericana. Unión comanda el historial en Primera División con 15 victorias (53 goles a favor), 13 derrotas (50 goles en contra) y 24 empates.



Mientras que en los otros dos partidos de hoy, Independiente recibirá a Banfield y Chacarita a Belgrano, ambos desde las 17.

La Reserva, va por Internet



El partido de Reserva entre Boca y San Martín (que tendrá a varios jugadores del plantel de Primera), se jugará desde las 9 y se podrá ver en vivo a través del canal de youtube del club xeneize (/bocaentretenimientos).