"Lamentablemente quiero informar que no voy estar presente en la primer fecha de la Fórmula 3 Metropolitana, porque en el día de hoy (ayer) me presenté para realizar las pruebas comunitarias y antes de ingresar al autódromo me realicé el hisopado y este dio positivo, mientras que mi familia dio negativo", expresó Juan Cruz Roca en sus redes sociales al anunciar que este fin de semana no podrá debutar en su nueva categoría representando al Di Palma Fórmula en el autódromo Roberto Mouras, de La Plata, Buenos Aires.

Además, el joven piloto sanjuanino contó que se encuentra en "excelente estado, soy asintomático". Ahora, sus cañones apuntan al 13 de marzo cuando se dispute la segunda fecha del certamen.