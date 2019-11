Recuerdo. Por la semifinal de la Liga pasada, Obras superó a UPCN en la serie y es el último cruce oficial entre los equipos oficiales. Esta noche será el primero de los tres cruces de esta temporada por la fase regular.

Sólo en la primera temporada de UPCN en la Liga Argentina hubo algo parecido a lo actual. Parecido pero no idéntico. Es que en ese comienzo en la temporada 2007-08, los Cóndores sumaron tres caídas en fila, una situación que Obras por entonces casi repite.



Por eso lo inédito de este arranque de temporada en la Liga con ambos equipos sanjuaninos perdiendo en sus tres presentaciones iniciales. Un arranque para nada esperado y que tendrá el fin de la sequía solo para uno esta noche cuando se midan en el flamante Complejo La Superiora desde las 22 horas.



Obras será el que haga de local en el estadio que se estrenó con los Binacionales y que recibirá al clásico sanjuanino.



Otra particular en este amanecer super torcido de ambos equipos es que sus partidos los perdieron ante los mismos rivales (River, Ciudad y Gigantes del Sur) y por los mismos marcadores: 1-3, 1-3 y 2-3. Con un punto, los dos se encuentran en la penúltima colocación teniendo solo por debajo a PSM que cayó en todos sus encuentros pero no sumó ninguna unidad.



El actual subcampeón de la Liga tuvo un arranque contrareloj con el arribo de Juan Serramalera para acompañar al equipo pero en su función de técnico principal ya que no estuvo en la pretemporada. Ese cargo lo ostentará nuevamente desde enero, siendo actualmente Santiago Paredes quien comando lo técnico-táctico.



Obras tuvo una importante renovación luego de la gran campaña que realizó la temporada anterior, incluso forzando a un último choque en la final ante Bolívar. La ida de los jugadores cubanos le dejaron un déficit importante sumado a la salida del armador Matías Sánchez. Con un plantel corto se está armando y buscará esta noche tener su primera sonrisa.



Del otro lado de la red está el UPCN de Fabián Armoa. La vuelta del opuesto búlgaro Nikolay Uchikov fue la carta fuerte en este mercado de pases, sumado en contrapartida al retiro de un histórico como Sebastián Garrocq. Igual que Obras aún no encontró su mejor versión y la inyección anímica que puede marcar este clásico es su carta de apuesta.



Partidazo



Por este tercer weekend, River, actual puntero con cinco victorias e invicto, se medirá desde las 21 horas ante Bolívar, que ganó en sus tres presentaciones. Además, desde las 13, Ciudad contra PSM; mientras que a las 21.30, Monteros lo hará ante Gigantes del Sur.