Rendidos. Matías Alemanno, Emiliano Boffelli y Matías Moroni son la cara de la derrota argentina. George Ford celebra el cuarto try de Inglaterra en Tokio que dejó a los Pumas cerca de la despedida en la primera roda.

¿Qué pasó entre el cuarto puesto del Mundial pasado a este con despedida casi asegurada en la primera ronda? ¿Tan mal se hicieron las cosas en Los Pumas? ¿Quiénes son los responsables? ¿Es un fracaso el ciclo de Mario Ledesma? Preguntas de una realidad "previsible" pero no por ello menos desagradable. El 39-10 de Inglaterra de ayer en Tokio fue apenas el último clavo del ataúd en la esperanza albiceleste de meterse en cuartos de final del actual torneo ecuménico.



La expulsión de Tomás Lavanini a los 17" (ver aparte) es solo una muestra de todo lo pésimo que se realizó en el certamen. Los Pumas jamás estuvieron en partido ante el gran candidato a pelearle el título a los All Blacks. Parecían Los Pumas de la era pre Rugby Championship, cuando se sabía que no había forma de dar el batacazo ante las grandes potencias. Sin ritmo, sin juego, sin ambición, sin nada. Es más, hasta el corazón pareció no ser abundante. Acaso ahí se potencian los rumores de peleas internas entre players y cuerpo técnico. En ese sentido Ledesma jamás desde que asumió hace un año le brindó ese salto de calidad al equipo que se pretendía y que consiguió en su gestión con Jaguares. Precisamente la franquicia argentina del Super Rugby con su histórico subcampeonato lo expone aún más al ex hooker. Lejos están éstos Pumas de esa versión de equipo sólido y convencido que demostraron los conducidos por Gonzalo Quesada esta temporada.



Ledesma falló en decisiones clave. La exclusión de Joaquían Díaz Bonilla (el 10 de Jaguares) será un pagaré que no podrá levantar jamás. Su apuesta fue por Nicolás Sánchez y apenas duró el primer tiempo contra Francia. Ayer, en el partido que definía casi todo, el apertura tucumano no estuvo ni entre los suplentes.



En la conferencia post caída, Ledesma se "apuró" en decir que el próximo Mundial ya empezó ayer. ¿Lo hizo con una mirada altruista para el que venga o queriendo imponer su continuidad?



El sanjuanino que preside la UAR, Marcelo Rodríguez, será el encargado de hacer el diagnóstico para este pésimo presente. No se esperaba un Mundial tan bajo de Los Pumas. El máximo dirigente deberá marcar el camino y definir, por ejemplo, si Ledesma sigue con su proceso o lo visto en Japón es suficiente. Que 16 rugbiers hayan tenido su primera cita en un Mundial es apenas un dato estadístico que no debe marcar la tendencia. Otro punto clave es si la UAR continúa con su idea de "impedir" que jugadores que estén en equipos europeos integren Los Pumas, salvo excepciones que pueda solicitar el DT de turno.



Los Pumas transitaron entre la conducción de Daniel Hourcade primero y Mario Ledesma después un ciclo mundialista marcado por las derrotas. Hasta la victoria con Tonga se encadenaron diez caídas en fila. Del 2016 a la fecha solo se le ganó un encuentro a una potencia europea: Francia, en ese 2016. Luego, todos reveses.



"Francia 2023" está lejos y no tanto. Con un buen análisis el camino se hará mejor y solo así Los Pumas podrán estar otra vez en la conversación por los primeros puestos. De esta forma, por ahora, está claro que andan por el piso...



¿Hay milagro?

Para Los Pumas poder meterse en cuartos deben ocurrir tres resultados: primero que en la madrugada de hoy, Francia pierda contra Tonga (5.30); luego, que Argentina supere con bonus a EEUU y que Inglaterra derrote en la última fecha a los galos.

Negativo

115

Partidos jugaron Los Pumas de junio de 2008 a hoy: 30 triunfos, 84 caídas y 1 empate.

La roja histórica a Lavanini

Tomás Lavanini a los 17" del primer tiempo vio la tarjeta roja por un tackle alto con su hombro sobre la cabeza de Owen Farrell. El segunda línea recibirá, al menos, 3 fechas de suspensión, lo que podría significar su despedida del combinado nacional pues se irá a jugar a un equipo europeo.



Esta tarjeta roja también fue histórica, ya que Tomás se convirtió en el primer Puma en ser expulsado en dos oportunidades. La anterior fue por un knock on intencional ante Sudáfrica en Salta, por segunda amarilla en agosto del 2017.