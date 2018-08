Buen aporte. Carlos Tevez jugó más de media hora y marcó un tanto en la goleada sobre Libertad.

Volvió, jugó, convirtió. Y habló. "Por fin me tocó jugar, estaba bien, metido, eso es lo importante. Es bueno poder estar, poder ayudar a mis compañeros", sostuvo Carlos Tevez tras el 4-2 de Boca en Asunción.



El Apache venía de haber quedado fuera de la lista de concentrados en el encuentro ante Huracán. Y, en medio de versiones encontradas sobre su relación con el cuerpo técnico, esta vez fue al banco e ingresó en el segundo tiempo. Tevez no marcó diferencias con los Mellizos, pero sí hizo notar que no tiene mucha acción en este Boca. "Lo importantes es que en los pocos minutos que me toca entrar debo estar rápido", expresó.



Además, trató de valorar el juego por encima del resultado. "Boca empieza a jugar bien, encuentra el fútbol que lo identifica", sostuvo.



Con respecto a los rumores, dijo: "Se hablan cosas afuera, pero lo importante es lo que se haga dentro de la cancha". Y se empezó a imaginar el choque ante Cruzeiro: "Es un rival difícil, típico equipo brasileño. Vamos a tener que dar el 100 por ciento".



Valorable



Gustavo Barros Schelotto fue quien estuvo por Boca en la conferencia de prensa debido a la suspensión de su hermano Guillermo. "Se hizo un buen partido en líneas generales y ganar por esta diferencia en una serie de Copa no es fácil", ponderó.