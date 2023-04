Enzo "Chimba" Fernández, el futbolista sanjuanino que se encontraba jugando en el Mushuc Runa en la Primera División de Ecuador, fue echado de esa institución por un acto de indisciplina el lunes en el encuentro que su equipo disputó ante el Emelec.

¿Qué pasó? El Mushuc había empatado sin goles ante el Emelec fue ahí donde el sanjuanino se enojó con su entrenador Geovanny Cumbicus. El "Chimba" se alteró cuando fue sacado 26 minutos después de haber ingresado y tuvo una mala actitud que le terminó costando su trabajo. El presidente de la institución, Luis Chango, expresó: "Tuvo una conducta incorrecta, tratando de ofenderle, de insultarle (al técnico), pateando los balones, eso se patea en el arco y se hace gol. Los jugadores extranjeros deben aprender a marcar diferencias con los jugadores nacionales, superar a los jugadores nacionales. Esa forma de comportarse no es adecuada, por la conducta incorrecta está tipificado para botarle a ese jugador" comentó después del encuentro anticipando que podría ser echado del club, algo que pasó este miércoles.

Problemas en Mushuc Runa .

Enzo Fernández molesto con el Dt . Cumbicus . pic.twitter.com/jWQeGiSvbZ — Christian Santiago Espinel Nuñez (@EspinelNunez) April 24, 2023

Aunque en las redes se habló de violencia física, Cumbicus descartó esa versión y contó lo que pasó en el camerino. "El jugador salió molesto en el cambio. Lo discutimos en el camerino con él y el resto del grupo. No hubo agresiones físicas, para nada", afirmó.

El futbolista sanjuanino oriundo de la Villa Unión en Chimbas, decidió expresarse en las redes. "Un día difícil para mí, para mí familia, para mí novia, para la gente que siempre me acompaña por todo este momento duro y muy triste. Hoy toca despedirme de este lindo club, de gente buena que me brindo lo mejor siempre desde el primer día. Por situaciones que pasaron tendré que dar un paso al costado y irme del club triste por no poder cumplir con los objetivos", expresó en el posteo de Instagram que acompañó con fotos de su paso por la institución.

Fernández jugó en Peñarol, San Martín y Desamparados, después pasó por Boxing de Río Gallegos, Sansinena de General Cerri, Villa Dálmine y Almagro.