Regresa. Luego de 6 meses tras la operación de ligamentos cruzados de la rodilla derecha, Gustavo Villarruel volverá a integrar el equipo verdinegro y será titular en virtud de que ayer se lesionó Nicolás Mana.

San Martín disputará esta tarde, desde las 19, su último partido de local recibiendo a Vélez, en un partido vital de la 26ta fecha de la Superliga para el equipo de Gastón Coyette, porque viene de perder el clásico ante Godoy Cruz (2-0) y porque el "Fortín" es un rival directo en los promedios. Cuatro cambios tendrá el equipo, con el regreso a la titularidad de Gustavo Villarruel luego de 6 meses tras la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha que sufrió en la 5ta fecha ante Rosario Central.



El encuentro en el Hilario Sánchez toma mayor trascendencia porque tanto San Martín como Vélez están muy complicados con el promedio y largarán el próximo torneo en zona de descenso directo. Sumado a que el Verdinegro, en lo que va del semestre, apenas ganó 2 partidos de los 13 que disputó.



Luego de la derrota en Mendoza ante el Tomba el pasado viernes, donde el equipo tuvo un bajo rendimiento y estuvo muy lejos de remontarlo, Coyette introducirá cuatro cambios buscando su primer triunfo desde que asumió hace 5 fechas atrás. A las salidas obligadas por expulsión del central Matías Escudero y el volante Claudio Mosca, se le suma la del lateral Gonzalo Prósperi con una distensión en el recto anterior de la pierna derecha y del mediocampista Álvaro Fernández.



En sus lugares ingresarán Damián Schmidt, Emiliano Agüero, Pablo Aguilar y el "Pini" Villarruel. El ingreso de este último, quien iba a ocupar un lugar entre los suplentes, se dio ayer dado que en la práctica matutina Nicolás Mana, quien iba a ser el cuarto cambio, sintió una molestia en su rodilla derecha y quedó afuera.



Con las variantes, el equipo tendrá una línea de cuatro definida, y por delante cinco volantes, dejando en ataque a Claudio Spinelli (goleador del equipo con 6 tantos).



Por su parte, Vélez, que lleva una racha de 7 encuentros sin perder (5 empates y 2 victorias), viene de dos triunfos, ante Temperley (4-2) y Banfield (1-0) y la única duda está en el ataque. El delantero figura del equipo, Mauro Zárate, quien no jugó por una sobrecarga muscular en el abductor de la pierna derecha ante el "Taladro", será esperado hasta último momento y si no llega continuará el ex Chacarita Rodrigo Salinas.