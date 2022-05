Unión es el club de sus amores, el club de su familia. El club en el que jugó su papá Sergio y la institución que lo recibió desde pequeño, cuando llegó con sus amigos del barrio para jugar una Baby-fútbol en el "Gigante de Rawson". Marcelo Simone es una de las figuras en donde se fundamenta el presente del Azul de Villa Krause, siendo puntero del Torneo Local casi desde el inicio del campeonato. El delantero realiza un enorme sacrificio para poder dedicarse al fútbol y recién ahora, con 28 años, puede disfrutar de un gran presente.

Fotos: Marcos Urisa

"Nunca pude dedicarme de lleno al fútbol, como sí lo estoy haciendo ahora. Siempre venía al club en las pretemporadas, entrenaba dos o tres semanas y me salía alguna changa y tenía que abandonar porque no me daban los tiempos y porque priorizaba lo económico. Hace dos años que pude organizarme bien y ahora sí puedo entrenarme bien y aportarle al equipo", comenta Marcelo, el oriundo de la Villa 17 de agosto, ubicada a unas pocas cuadras de la cancha de Unión.

"Unión es mi segunda casa, mi familia. Gran parte del día me lo paso acá, por ahí lo traigo a mi hijo también. disfruto momentos, estoy con amigos, pasamos momentos malos y buenos"

Su vínculo con Unión es desde siempre. Comenzó desde los 6 años, hizo Escuelita e Inferiores y el debut en Primera se dio con apenas 17 años, recuerda que fue Miguel Décimo quien lo mandó a la Primera por primera vez. Pero su carrera futbolística se interrumpió a los 19 años cuando fue papá y tuvo que salir a trabajar. Se dedicó a la albañilería y haciendo "changas" sacó adelante a su familia pero claro, debido a los tiempos debió renunciar a su otra pasión porque los tiempos no le permitían trabajar y entrenarse como debía. "No podía completar las pretemporadas y capaz que después volvía los meses, pero era así, estaba a las vueltas porque lamentablemente no podía dedicarme de lleno y siempre prioricé mi laburo", repite el papá de Alma (8) y Benjamín (5).

Simone recalca que nunca se alejó de Unión. Hasta que hace dos años el oficial albañil pudo encontrar un trabajo que le permite entrenarse y también dedicarse junto a Gastón Alcayaga, a ser la dupla de profes de la categoría 2007-2008 de Unión, eso sí para eso debe hacer un enorme sacrificio que comienza desde temprano. "Me levanto a las 6 de la mañana, voy a trabajar y vuelvo cerca de las 14.30 horas, almuerzo y me vengo al club y si bien termino con los chicos cerca de las 20.30 por ahí me quedo conversando acá en el club y me voy cerca de las 22 horas", comenta y agrega: "Paso gran parte del día acá en el club".

"No se si mi vida es sacrificada pero por mis hijos tuve que dejar de jugar y ahora por suerte estoy bien y puedo hacer las dos cosas. Siempre amé el fútbol y hoy por fin puedo organizarme para disfrutar como siempre quise"

Marcelo Simone fue el autor del gol que le dio la Copa de Campeones a Unión hace unos meses atrás. El delantero, que viene de marcar el gol del triunfo ante Marquesado el fin de semana por el Torneo Local, dice que ese gol sin dudas es el más importante en su carrera y además, por lo que significó para el club volver a rozarse con la gloria: "Hacer el gol fue hermoso, fue una alegría inmensa poder darle el triunfo al club y que Unión pueda gritar campeón porque hacía mucho que Unión necesitaba un título asi. También fue muy importante para mí que soy hincha", manifiesta.

Ahora, se ilusiona con poder salir campeón en el Torneo Local y después sí poder enfocarse de lleno en el objetivo máximo que es jugar el Regional Amateur que encenderá la ilusión de ascenso que tanto anhelan en Villa Krause. "Después del descenso, la Copa nos ayudó a levantar mucho anímicamente, clasificamos al Regional y es lo que estamos esperando, el club necesita estar en otro nivel y volver a ser el Unión que era antes", expresa y agrega: "Tenemos un lindo grupo y muy unido, junto al Cuerpo Técnico estamos metidos en el objetivo que tenemos y queremos" manifestó.

¿Cuál será su próximo objetivo? Simone lo dejó bien en claro: "Mi sueño es poder jugar en una categoría más grande, poder llegar a algo mejor y disfrutar que mis hijos me vean jugar en otra categoría, ojalá que en el Torneo Regional nos vaya bien y si Dios quiere podamos dar el salto de categoría y ascender al Federal A", expresó.