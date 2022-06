Lionel Messi marcó cinco goles en la aplastante victoria de Argentina sobre Estonia por 5 a 0 en Pamplona, España, y continúa agrandando su historia personal como máximo anotador. El rosarino apareció a los 6m. PT, de tiro penal, 44m. PT, 1m. ST, 25m. ST y 30m. ST contra un rival de menor talla a otros que enfrentó en su camino con esta camiseta.

La marca la alcanzó por primera vez en su carrera en la albiceleste (solo lo hizo una vez en Barcelona en 2012), ya que antes había anotado por tres en siete veces, con víctimas como Brasil, Suiza, Ecuador, Haití, Bolivia, Guatemala y Panamá. Messi atraviesa un romance con el público argentino desde hace mucho tiempo pero se profundizó con la obtención de la Copa América de Brasil en el 2021. Y esa felicidad se le nota en el juego y afuera de la cancha en cada declaración. Además, llegó a los 86 en su cuenta personal, ya lejos de los 54 de Gabriel Batistuta.

"Nos vamos a descansar unos días y volvemos muy pronto. Abrazos a todos".

LIONEL MESSI - En su Instagram

Por otra parte, con los cinco goles anotados ayer, la "Pulga" igualó otro récord al ser el tercer jugador en la historia del seleccionado albiceleste en marcar esa cantidad de tantos en un mismo partido. Messi alcanzó a Juan Marvezzy (em 1941) y al "Charro" José Manuel Moreno (1942), otro de los legendarios. A nivel internacional, Messi se coloca en el cuarto puesto entre los goleadores de selecciones porque desplazó a Ferenc Puskás (Hungría y España), que ostenta 84 tantos, y se acercó al malayo Mokhtar Dahari (89). Lejos están el iraní Ali Daei con 109 y el portugués Cristiano Ronaldo, el otro en actividad, con 117 (le hizo dos a Suiza).

Scaloni x 3

"Lio Messi es patrimonio del fútbol mundial, no sólo de Argentina. El día que no juegue más lo vamos a extrañar. Ojalá que siga jugando y que todo el mundo lo pueda disfrutar porque es un placer verlo. No me quedan palabras para describirlo".



"Ahora empezará la cuenta regresiva para todas las selecciones. Estamos bien, al igual que las otras selecciones. Nosotros confiamos en nuestras posibilidades, pero sabemos que el fútbol actual está difícil y no hay que creerse que está todo hecho".

"Sabemos que un partido malo te puede dejar afuera de un Mundial, por eso lo importante es afrontar los partidos de la mejor manera. El fútbol a veces es ingrato y te puede dar o no, pero lo importante es cómo jugarlo, cómo ganar y cómo perder".

GOLEADA A ESTONIA

Un festival en celeste y blanco

Bautismo. El defensor, Marcos Senesi, disputó su primer encuentro en la selección y sueña con el Mundial.



El seleccionado argentino de fútbol, con un Lionel Messi imparable, aplastó a Estonia por 5 a 0 en El Sadar de Pamplona, España, en un amistoso internacional. Messi marcó por cinco (6m. PT, de tiro penal, 44m. PT, 1m. ST, 25m. ST y 30m. ST) y mantuvo encendida la llama de la ilusión con un público que no paró de alentarlo y aplaudirlo. Nunca antes había hecho cinco para la selección y esta vez, en Pamplona escribió mas historia en su rica historia. Infernal, único. Messi, destinado a reescribir la historia del fútbol de manera completa, mostró compromiso desde el primer minuto de un partido intrascendente desde el punto de vista de la formación futbolística y sobre todo siendo el único futbolista con lugar asegurado en el once titular. Pero el capitán quiso estar en el amistoso contra Estonia, rankeada 110 para la FIFA, y dejó a todos sorprendidos otra vez. Argentina descansará hasta septiembre cuando posiblemente deba enfrentarse a Brasil en el partido suspendido de las Eliminatorias Sudamericanas, más allá de la negativa por parte del cuerpo técnico, y otro amistoso en la antesala de lo que será el Mundial de Qatar, que lo tendrá en el grupo C con Arabia Saudita, México y Polonia.

El invicto de Scaloni llegó a los 33 partidos



El seleccionado argentino de Lionel Scaloni alcanzó su 33er. partido consecutivo sin perder tras vencer a la débil Estonia por 5-0 y agrandó la mejor marca histórica del equipo nacional, luego de dejar atrás a la de Alfio Basile con 31, entre 1991 y 1993.

Durante esta racha invicta, Argentina se consagró campeón de la última Copa América y cortó una sequía de 28 años que se extendía desde 1993 justamente cuando la Selección de Basile se coronó en el ámbito sudamericano en Ecuador "93, cuando venció a México.