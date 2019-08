El ecuatoriano, ganador del Giro de Italia y candidato de todos para ganar la Vuelta a España anunció su baja por un problema en el hombro.

Producto de un traumatismo sufrido el pasado domingo en Amsterdan, Holanda, donde participó de una exhibición en la que sufrió una rodada. El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, anunció ayer que no disputará la Vuelta de España que se iniciará mañana con una contrarreloj por equipos en Torrevieja.



Luego de ser tercero en la Vuelta de Burgos que terminó el sábado, donde mostró un gran estado de forma, el ganador del último Giro de Italia era el candidato de todos para ganar la ronda española. El circuito se adaptaba a su estilo y la "cátedra" entendía que no tendría problemas en superar nuevamente al esloveno Primoz Roglic, rival al que venció en la "corsa rosa" y que aventajaba en los tramos contrarreloj las prestaciones del colombiano Miguel Ángel "Superman" Martínez, el tercer hombre en discordia.



Y, aunque aumentó su patrimonio personal con los 20.000 dólares que recibió por correr el "Critérium Etten Leur", perdió la ocasión de bañarse con la gloria de ganar su segunda grande. Por Twitter dio la información a sus fans: "Hice todo lo que pude para dar lo mejor de mí, pero lamentablemente esta vez no puedo ser parte de la Vuelta".

Roglic domina las apuestas

Todas las casas de apuestas tienen al esloveno Primoz Roglic como favorito para ganar la Vuelta de España. Quien fuera por varias etapas líder en el Giro paga 2,25 (por un euro) en Bet; 2,50 en Betfair; 2,75 en William Hill; 2, 50 en Coderé y 2,30 en 888. Alejandro Valverde es aparte de Martínez y Kruijswijk el que más paga: 17 x 1 en 888 y 15 x 1 (junto a Nairo Quintana) en Coderé.