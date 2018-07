Plaza de la Revolución. Con el teatro Bolshói de fondo, los hinchas croatas crecieron en número en la última semana y confían en la lucha de sus jugadores.

"Tienen grandes jugadores, pero no un equipo", es la definición sobre Argentina dela mayoría de los hinchas de ambas selecciones que hoy disputarán la gran final de Rusia 2018. Francia y Croacia son casualmente los dos conjuntos que vencieron a a Messi y cía; o quizás no tan casual. Por una u otra llave el camino transitado por los galos y los balcánicos es el mismo que hubiera recorrido la Albiceleste, si hubiera estado a la altura, claro está. "Messi es el número uno, pero Argentina no es un equipo", "tienen problemas internos", "Sampaoli (pulgar abajo)", fueron algunas de las opiniones vertidas por los croatas que desde hace casi una semana se los empezó a ver en grupos más numerosos. Recordemos que es una de las delegaciones de simpatizantes más pequeñas, tras Uruguay es el segundo país con menos población en ser finalista de un mundial, pero en esta instancia al parecer trajeron "refuerzos". Estos fans, enfundados en la camiseta rojiblanca a cuadraditos, ponderaron al capitán argentino al considerarlo el mejor del mundo. Sin embargo, criticaron que la selección no tenía funcionamiento, a pesar de tener más jugadores de elite. Además, hablaron de conflictos en el seno de la selección, lo que demuestra que si alguien tiene algún dilema en el medio de un mundial, se entera hasta el menos interesado en fútbol. Por otra parte, los "bleus" coincidieron en el diagnóstico con sus pares finalistas. "La atención estaba sobre Messi pero no lo ayudaron", "no jugó Lo Celso", "tienen otros grandes jugadores, como Higuaín o Di María, pero no lograron funcionar", "Sampaoli se equivocó", son varias de las consideraciones de quiénes consideran porqué superaron a Argentina. Para los "gallos", la Albiceleste tiene una de las mejores delanteras del mundo, pero una pésima defensa. Conocen bien a los atacantes ya que se desempeñan en su torneo como Fideo o el enganche rosarino que nunca fue titular, además de admitir que les hubiera gustado que Higuaín aceptara jugar para Francia. Es que esta Argentina maltrecha desde las Eliminatorias les planteó partido a ambos finalistas.

Entre Croacia y Francia le anotaron 7 goles a Argentina, con seis goleadores diferentes.