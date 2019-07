Letal. El caucetero Ariel Ferre, quien utiliza la 9 en la espalda, es un arma clave en la ofensiva albiceleste.

Es de raíces cauceteras. Orgulloso de sus pagos y feliz porque los suyos están contentos. Ariel Ferre. El grandote que lleva la número 9 en la espalda se identifica con una cosa: El gol. Y al chico no le habían salido las cosas en la ronda clasificatoria. Había podido marcar recién ante Suiza. Por eso estaba algo nervioso. "Sí, venía con problemas para marcar. Pero todos me alentaron siempre. Y hoy (por ayer) por suerte se me dio. Metí tres y pudieron ser muchos más, pero quedamos de acuerdo antes del partido que no podíamos hacerle muchos goles a los chicos de Estados unidos. Es que esas a veces te trauma y ellos están empezando", dijo Ariel.



El delantero que va al Colegio del Cristo Rey en la ciudad del Este sanjuanino tiene 17 años y está feliz porque acá, en España, lo están acompañando sus padres, su hermano y unos amigos. "Sí, está mi familia y unos amigos, como los papás de un compañero mío en la Caucetera (el arquero Leandro Bueno)".



"Vivo el hockey con pasión -aclaró- y juego desde que era muy chico. Es más, empecé como arquero y después me convertí en delantero. De algo estoy seguro, siempre me gustó el gol. Me siento muy respaldado por todos los que me siguen. Por ejemplo, por los cauceteros. Aunque parezca mentira, recibo cerca de mil mensajes por día. Todos apoyándome para que siga por este camino".



Y cerró: "Ahora se viene lo mejor, lo más difícil. Pero este es un gran grupo y vamos a jugarnos por lograr lo que vinimos a buscar".

En sus últimos dos partidos del Mundial, la Argentina marcó nada menos que 11 goles.

Voces argentinas

MATÍAS JÁUREGUI - Arquero

"Es un honor poder jugar en la Selección. Y también un sueño de todo jugador. Por eso estoy feliz y agradecido de todos mis compañeros. Hoy (por ayer) me tocó estar y estoy siempre para sumar. Lo que viene será difícil pero tenemos confianza".

JOAQUÍN OLMOS - Delantero

"Este partido con Estados unidos sirvió para patinar, para movernos. No queríamos hacer muchos goles porque ellos son inexpertos y hay que respetarlos. Me da lo mismo los rivales que nos toquen de ahora en más. A todos les vamos a ganar".