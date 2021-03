La Liga Nacional A1 de vóley entró en etapa de definiciones y la próxima semana se disputará la tercera burbuja en San Juan, que incluirá cuartos de final y semifinales, ambas fases al mejor de tres partidos. Con el cronograma de partidos ya previsto, en las últimas horas surgió un pedido de la televisión (está a cargo de TyC Sports) para adelantar la fecha de inicio.

“El primer partido comenzaría el jueves 11 de marzo, pero también está la posibilidad de que, por una solicitud de la televisión, que se adelante un encuentro para el miércoles 10, debido a que la TV quiere que el televisado del jueves sea un duelo con chances de que se cierre mientras se transmite en vivo”, explicó Enrique Valle, mánager de UPCN, el equipo anfitrión y único clasificado a semifinales hasta el momento.

En ese sentido, Valle dijo que “hay que ver el tema de la logística porque no es algo sencillo. Ahora ACLAV (Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóley) está empezando a hablar con los clubes”. Ciudad y Defensores de Banfield quedaron afuera de esta chance porque el primero de ellos ya compró los pasajes de avión y no puede modificar la fecha, por lo que ahora los cañones apuntan a los rivales de Obras y UVT, que son Once Unidos y Paracao, respectivamente.

Los choques de cuartos de final: Obras-Once Unidos, Ciudad-Defensores de Banfield y UVT-Paracao

“Si alguno de esos equipos acepta, el tema sigue siendo muy complejo, ya que se incrementarán sus gastos de estadía en San Juan. Por eso lo ideal, en este caso, hubiera sido tener un cruce entre Obras y UVT”, continuó el mánager de UPCN.

Con respecto a la burbuja sanitaria que se implementará en la provincia, luego de las ya concretadas en Paraná y Mar del Plata, Valle sostuvo que “estamos preparándonos para hacer lo mejor posible, cumpliendo principalmente con las normas sanitarias para su realización”.

En UPCN confían en que los tres equipos sanjuaninos puedan empezar a entrenar y a adaptarse el próximo lunes 8 en el Complejo La Superiora, que precisamente será el escenario de las próximas dos instancias del certamen.

Está previsto que UPCN comience su participación en semifinales el próximo 16 de marzo, con rival a definirse

Una vez que arriben a la provincia los cuatro equipos que no son de San Juan, se juntarán con los locales y todos juntos comenzarán a integrar la burbuja en un solo lugar, junto al personal de ACLAV, árbitros y otras personas que también son parte de la competencia.

“Trabajaremos con Salud Pública para realizar los tests y, el que no tenga PCR negativa de Covid-19, no ingresará al sistema cerrado de competencia. También se harán hisopados aleatorios y diarios, es decir, dos o tres testeos por jornada en cada delegación”, detalló Valle.

Al ser consultado por la posibilidad de que haya algún caso sospechoso de coronavirus, el mánager del Gremial aseguró que “se separará al jugador y a su compañero de habitación se lo pondrá en observación. Si finalmente el resultado del test es negativo seguirá participando, pero si se contagió tendrá que aislarse”.

Por último y al hablar sobre la gran final que será al mejor de cinco encuentros, Enrique Valle dijo que la fecha de inicio de la serie es el jueves 25 de marzo, siempre y cuando haya una final sanjuanina, pero si al menos uno de los equipos no es de la provincia y suponiendo que es UPCN (invicto y máximo favorito) la idea es comenzar el 23 continuando con la burbuja en San Juan para que evitar traslados.