Pensante. Rubén Forestello, DT de San Martín.

Los pronósticos se cumplieron: San Martín se jugará la permanencia en Primera en la última fecha de la Superliga, la 25ta. Sin dudas, lo negativo es que no depende de si para continuar en la elite nacional. La ecuación es clara: para ilusionarse debe ganarle a Talleres (15,15 horas en Concepción), ya que si empata o pierde la ilusión se acabará y jugará la B Nacional desde el segundo semestre. Ahora, si suma los tres puntos el equipo del Yagui Forestello se abre el abanico de posibilidades. El triunfo debe estar atado a que Patronato no supere a la misma hora a Argentinos en Entre Ríos. Es que si el Patrón cosecha los tres puntos en su partido, no hay forma que San Martín, Tigre (visita a River) y Belgrano (recibe a Godoy Cruz) se salven. Estos tres equipos se irán junto al Santo tucumano. Luego, puede haber un desempate entre dos y hasta tres clubes para definir cuál pierde la categoría.



Matemáticamente las opciones de San Martín no son las mayores, pero existen y en fútbol hay miles de ejemplos de este tipo que cuando parecía todo liquidado, la historia tuvo un desenlace bien opuesto.



Más allá que enfrente estará un equipo que se juega su ingreso a la Copa Sudamericana 2020, el Verdinegro deberá dejar atrás una seguidilla muy negativa como son los siete partidos sin triunfos que encadena. Los 4 de 21 puntos obtenidos lo metieron en esta situación tan compleja y angustiante. +Mientras tengamos chances la vamos a pelear. No está fácil, pero vamos a dar todo para quedarnos+, remarcó su capitán, Luis Ardente, tras el 0-0 en Colón el lunes anterior. San Martín apostará nuevamente a un par de variantes buscando su DT encontrar el gol que nunca tuvo de forma regular en esta temporada, acaso su mayor déficit. Es un partido donde la tensión y los nervios por saber qué ocurre en Entre Ríos tendrá su correlato en el césped del Hilario Sánchez. Los hinchas, claro, también jugarán "su partido'. La última vez fue con disgusto tras el 2-3 con Argentinos.



Cerca de las 17.30 horas se sabrá qué pasó con San Martín. Si debe prepararse para más partidos buscando quedarse, si hay que pensar en una reconstrucción desde la segunda categoría de país o si cantaron el número tan ansiado y el Verdinegro se sacó lo que hoy parece un auténtico pleno...