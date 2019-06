En el cuarto año de su historia, Jaguares está en un auténtico lugar de privilegio. Desde las 19.05 horas (por ESPN), en el José Amalfitani de Liniers, disputará uno de los cuartos de final del torneo más importante del Hemisferio Sur por equipos: el Super Rugby. Se medirá con los poderosos Chiefs de Nueva Zelanda, en cuya formación cuenta con varios All Blacks.



Es una página dorada de la historia del rugby argentino que puede tornarse de platino. O al menos esa es la intención de los conducidos por el alma matter de este plantel, Gonzalo Quesada.



El exapertura de Los Pumas le brindó desde comienzo de año su impronta: un equipo con variantes, serio y apegado a su libreto como lo era el coach cuando jugaba con la 10 de Hugo Porta en la espalda.



Los resultados saltan a la vista: 11 victorias y apenas 5 traspiés a lo largo de la temporada regular la dejaron a la franquicia argentina en el segundo eslabón de la general y por ende tener la localía asegurada hoy y también en caso de meterse en semifinales.



Se vio un equipo que hizo del recambio un arma clave, teniendo en cuenta que es un torneo con un inmenso desgaste en el campo de juego pero también fuera de ella debido a los extensos viajes a Oceania y Sudáfrica.



"Nos jugamos el partido más importante de la historia de Jaguares", lo evaluó el propio Quesada en la previa. Algo tan cierto como que ante los Chiefs largan como favoritos.



El historial de dos victorias para los Jefes sobre uno de los Jaguares poco importa.



Los anfitriones tendrán hoy doce variantes respecto a la goleada de la fecha pasada ante Sunwolves. Entre ellos volverá el capitán, el centro Jerónimo De la Fuente.



Los Chiefs tuvieron un gran cierre con cuatro victorias y una caída que les permitió ubicarse séptimos. Cuentan con un pack de forward respetable, pero ya no tienen a su figura y fullback, Damian Mckenzie, quien se rompió los ligamentos de la rodilla derecha a inicio de la campaña 2019.

El resto de la acción

Además de Jaguares-Chiefs, los otros cruces de cuartos serán: a las 4.30, el actual campeón y primero en la general, Crusaders, recibirá a Highlanders. Mañana, a la misma hora, Hurricanes hará lo propio ante Bulls; mientras que a las 7 del sábado, Brumbies será anfitrión de Sharks. Los tres juegos se verán por los distintos canales de ESPN.



Curiosidad



Entre Jaguares y Chiefs siempre ganó el equipo que hizo de visitante en los tres juegos que tiene el historial hasta el momento: los argentinos en 2018 por 23-19, los neozelandeses en 2016 (30-26) y 2019 (30-27).

Opinión

TIEMPO DE LA REALIDAD

Por Gerardo Alaniz

Ya pasó una fase regular que rozó lo extraordinario para Jaguares, con un impensado récord hace poco menos de un año de once victorias y cinco derrotas. La adaptación de Gonzalo Quesada a su rol de coach resultó claramente estupenda. El ex 10 potenció a sus jugadores y, lo mejor de todo, les bajó un mensaje claro donde la rotación tuvo rol protagónico. Así, cada rugbier supo que siempre tenía alguien atrás para quitarle minutos. El rendimiento casi nunca se resintió y como pasa con los grandes equipos, la figura resultó el conjunto y nadie en particular.



Hoy, en Liniers, hay que ver para qué está este plantel. Si para darse por hecho con lo realizado o para ir por más. A eso de las 21 lo sabremos...