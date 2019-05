Pinta de campeón. Gallardo busca su décima corona con River y superar a Ramón Díaz.

En un Monumental repleto con casi 70 mil fanáticos, River buscará esta noche una nueva página dorada de su historia. En este caso apuntando a la coronación por la Recopa Sudamericana, en la revancha ante el Paranaense brasileño. El 0-1 en la ida sonó a negocio para el equipo de Núñez teniendo en cuenta su pobre actuación y la gran tarea de su arquero, Franco Armani.



Desde las 21.30 (por ESPN) será el momento de lavar su imagen y con un plus más que especial: en caso de coronación, su técnico, Marcelo Gallardo, sin dudas el padre de esta criatura, se convertirá en el más ganador con diez títulos, superando por uno a otra gloria de la institución como Ramón Díaz.



El Muñeco fue claro en la previa de lo que representa esta definición mano a mano para él y sus dirigidos: "Va a ser un partido totalmente distinto a la ida, porque tenemos la necesidad y porque creemos que no hicimos un buen partido en Brasil. Nos sentimos superados y sabíamos de las virtudes de Paranaense. Estoy convencido de que vamos a ir a buscar el partido", destacó.



Pensando en un partido a cara o cruz, Gallardo apelará a su pieza más confiable, el inoxidable Leonardo Ponzio, quien estará en la mitad de la cancha: "Tal vez no esté para todo el partido, pero necesito su experiencia y espíritu y sus ganas. Lo veo con mucho deseo a Leo. Tiene ganas de estar y entiendo que puede ser muy importante", lo ponderó a su capitán.



River deberá ganar para, al menos, asegurarse estirar la definición. Si lo hace por un tanto habrá alargue y de continuar la paridad todo se definirá en los penales. No vale doble el tanto de visitante y a Paranaense le alcanza con empatar y, por supuesto, un triunfo lo consagra.



El Millonario tendrá lo mejor con que cuenta en cancha. Adelante, la dupla ofensiva estará formada por Lucas Pratto y Matías Suárez, quien ya se metió con la selección en la Copa América.



Una incógnita que se disipó ayer es la vuelta al lateral derecho de Gonzalo Montiel, tras dejar atrás una lesión muscular.



Por su lado el Paranaense, con Lucho González de capitán, tratará de sumar su segundo título internacional. Su entrenador, Tiago Nunes, cuenta con todo a su disposición y se espera un planteo más conservador que hace siete días en la ida en Curitiba.



Se viene una nueva final para este River de Napoleón, quien en el inicio del viernes sabrá si ahora manda en soledad en esta tabla histórica de los entrenadores más laureados.

Napoleón hay uno solo

Gallardo hoy podrá quedar solo como el DT más ganador en la historia de River, pero ese rango ya se lo ganó hace un buen tiempo. A diferencia de su "rival" en esta tabla, otro prócer del club como Ramón Díaz, sus equipos contagian ese aura de invencibles en los mano a mano. Otro punto a su favor es que el Muñeco logró los nueve títulos (la misma cantidad que el riojano) sin figuras del relieve de los Ortega, Francescoli o Crespo como gozó Ramón en los "90. Es más, la figura de este River es su técnico, más allá que esto pueda ser algo en detrimento de la calidad de sus dirigidos. De hecho, cuando la Banda triunfa o gana un título la mayor ovación es para el Muñeco. Luego sí, lo secunda Leonardo Ponzio a quien Gallardo hoy le dará cabida ante una auténtica "final".



El exenganche le dio a River lo que sólo Héctor Veira pudo brindarle en ciertos pasajes de su mandato: mística copera a nivel internacional. Las tres series que le ganó a Boca, incluyendo la final en el Santiago Bernabéu, son el mayor ejemplo. Por eso, Napoleón hay uno solo.

Series a remontar

Parejo

Desde que Gallardo dirige a River, en seis series tuvo que remontar una llave como ahora. En la mitad quedó eliminado y en el resto lo dio vuelta, teniendo hoy una definición para un lado.

Un viejo conocido

El capitán de Paranaense, Luis González, pisó ayer nuevamente el Monumental de River, club con el que el volante se coronó por última vez en el 2016 por el torneo doméstico. Juntos a sus compañeros realizó el típico reconocimiento del campo y se lo notó de muy buen humor.

Entrenador Cantidad Tipos



Marcelo Gallardo 9 3 locales y 6 internacionales



Ramón Díaz 9 7 locales y 2 internacionales



José Minella 8 7 locales y 1 internacional



Ángel Labruna 6 6 locales



Renato Cesarini 6 5 locales y 1 internacional



Emérico Hirschi 6 4 locales y 2 internacionales



Héctor Veira 3 1 local y 2 internacionales



Daniel Passarella 3 3 locales



Américo Gallego 2 2 locales



Víctor Caamaño 2 2 locales



Carlos Peucelle 2 1 local y 1 internacional



Carlos Griguol 1 1 internacional



Alfredo Di Stéfano 1 1 local