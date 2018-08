Genio y figura. Ronaldinho, por entonces en el Barcelona, encara con balón dominado ante la marca de Sebastián Battaglia. El partido fue en el 2003 y celebraron los catalanes mediante los penales tras el 1-1.

Estudiantes, Chacarita, San Lorenzo, River y Boca lo intentaron, incluso alguno de estos clubes en más de una ocasión, pero no pudieron. Se quedaron con las ganas y observaron en primer plano como el anfitrión, el Barcelona, levantaba la Copa Joan Gamper. El xeneize intentará mañana hacer historia en el tradicional torneo que sirve para que el club catalán presente a su plantel antes de comenzar una nueva temporada. Desde las 13.15 (por Fox Sports Premium), los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto apuntarán a ser los primeros argentinos en adjudicarse la "Gamper", trofeo que lleva el nombre del fundador de la institución culé, Hans Gamper. Un dato marca lo difícil que siempre ha sido para los visitantes ajenos a Europa superar al Barcelona: solamente el Inter de Brasil en 1982 pudo hacerse fuerte en el Camp Nou. "El jugador siempre está con la cabeza que va a jugar con Barcelona, con Messi, quiere jugar más allá del cansancio", sostuvo el Mellizo, dejando en claro que es un partido más que especial aunque no cuente de manera oficial. Carlos Tevez se refirió en particular a tener a La Pulga de rival: "Siempre jugar contra él, o para él, me hacía feliz. Por eso, la posibilidad de enfrentarlo, y de verlo de cerca, me sigue haciendo feliz" y sobre el encuentro apuntó "sabemos lo que es Barcelona, pero nosotros tenemos que dejar bien al club".



Boca recibió por cuarta ocasión en su historia la invitación del lado catalán para la Gamper. En las tres anteriores nunca pudo, aunque lo particular es que en el mano a mano general, sobre 9 partidos ante el Barcelona manda con cinco victorias contra tres (el restante fue empate). Será un encuentro particular teniendo en cuenta que se trata apenas de la tercera vez que Messi, quien viene de sumar su título 33 en el club para ser el más ganador de su historia, se mida contra un equipo argentino. Las anteriores dos ocasiones fueron por el Mundial de Clubes y siempre el rosarino sonrió: en el 2009 ante Estudiantes y en el 2015 frente a River. El clima previo se vive a pleno en Barcelona e incluso el propio club español decidió hacer una campaña "desafiando" a los hinchas de Boca para que hagan temblar el Camp Nou. La curiosa "apuesta" tiene que ver con los movimientos sísmicos que han logrado los dos clubes en el pasado. El Barcelona, por ejemplo, el 8 de marzo del 2017 consiguió que su cancha vibrara al ritmo de un "minúsculo terremoto". Según contó Jordi Díaz, integrante del Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera ubicado a 500 metros del Camp Nou, la razón fue el salto al unísono de los 100.000 hinchas para festejar el agónico gol de Sergi Roberto en el recordado 6-1 sobre el PSG en Champions.



Boca, mientras tanto, no se queda atrás: su hinchas consiguieron que en el Bicentenario de San Juan se viviera un temblor de 6.4 en la escala de Ritcher.



La causa fue un gol de Santiago Silva a Racing, por la final de la Copa Argentina 2012. Para estar en el legendario Camp Nou hay que hacer un esfuerzo desde lo económico, ya que las entradas van desde los 1.300 a los 4.900 pesos.



Con la reciente obtención de la Supercopa española, Barcelona espera a Boca, ese que quiere dar el batacazo y escribir otra página dorada.

El goleador histórico de la "Joan Gamper" es Messi con 8 tantos.

Antecedente inmediato. En el 2008 disputaron la Copa Joan Gamper y se impusieron los anfitriones por 2 a 1.

Otra buena iniciativa



Además de enfrentarse mañana Barcelona y Boca por la Copa Joan Gamper, se cumplen tres años del decreto de creación de Scholas, una organización solidaria del Papa Francisco. Y ambos equipos ratificarán el acuerdo de colaboración entre los catalanes y la Fundación creada por el Papa.

Antes del partido, habrá un acto pleno de simbolismo: la tradicional plantación del olivo por la Paz por los capitanes de ambos equipos, Leo Messi (foto) y Pablo Pérez, compañeros en la Selección, y de los presidentes los dos clubes Josep María Bartomeu y Daniel Angelici.



Además, estará el director mundial de Scholas, José María del Corral.



Vale recordar que Boca está en plena cooperación con Scholas desde 2015, en la búsqueda de una educación más incluyente para los niños de escasos recursos.



Reconocimiento. El plantel de Boca tiene previsto arribar en las primeras horas de nuestro país a Barcelona. Sobre el mediodía español, la agenda marca que hará su entrenamiento en la Ciudad Deportiva y luego habría una conferencia de prensa tanto del entrenador Guillermo Barros Schelotto como de un futbolista. Dentro del plantel xeneize está el lateral sanjuanino, Emmanuel Mas, quien sería titular mañana en el Camp Nou.