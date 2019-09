Desembarcó en 2018, por ende es una categoría nueva en Argentina, más allá de que desde hace años se corre en 16 diferentes países del mundo como un Series. La Porsche GT3 Cup Argentina busca crecer y expone el mítico 911 como referencia, un auto que, dicen, es espectaculares de manejar. Lo particular de esta monomarca es que en las últimas horas cuatro pilotos sanjuaninos probaron los Porsche, con el extra



de que el instructor es Henry Martín. De ahí se desprende que la categoría aparece como una opción más que interesante para los corredores locales que compiten a nivel nacional. Es más, existe la posibilidad de contar con la monomarca en el Circuito San Juan Villicum, en 2020.



Porsche GT3 es una monomarca creada por la división deportiva de la casa alemana y sus unidades son Porsche 911 (en su versión 997.2 GT3 Cup), que están impulsados por un motor Boxer de 6 cilindros, 3.8 litros y nada menos que 450 caballos de potencia, con tracción trasera y una caja de cambios secuencial de 6 velocidades.



Fabricio y Ariel Persia, Tobías Martínez y Gabriel Abarca estuvieron en el autódromo de Buenos Aires probando los autos, tras una invitación de la categoría. Fue una jornada netamente sanjuanina pues además los ensayo se llevaron a cabo bajo la supervisión de Henry Martín. Y todos se quedaron encantados con las prestaciones del Porsche.



En el caso de Martínez, el más joven de todos y con una gran proyección, sus pruebas fueron bajo el Programa Jóvenes Talentos de la categoría, que contempla las últimas tres carreras del año como un mini certamen cuyo ganador será becado con una butaca sin costo para la temporada 2020; y la posibilidad de avanzar a la Porsche GT3 Internacional que es telonera de la Fórmula 1 para 2021.



"El Porsche va muy bien, acelera y dobla bien y la verdad que es muy divertido correr. Pero lo que más impacta es la potencia, que es increíble. Son 450 caballos de fuerza que se sienten en cada aceleración. De hecho, son más potentes que los del Top Race Series", señaló Fabricio Persia, actual líder del campeonato justamente del TR Series. "Para 2020 es una opción más que interesante, no sólo por la calidad de los autos sino también porque el sistema de competencia contempla que el mismo auto lo corran dos pilotos por fecha, de ahí que se abaratan costos", explicó Persia.



Martín, por su parte, indicó que la invitación a los pilotos sanjuaninos es porque a la Porsche GT3 Cup Argentina le interesa contar con el talento de los corredores locales, a la vez que informó que la categoría pretende desembarcar el año que viene en la provincia. De hecho, una fuente vinculada al Gobierno provincial indicó que la idea es poder contar con una fecha en El Villicum.



"En lo personal es un gusto poder transmitir mis experiencias y enseñanzas y qué mejor que sea con mis comprovincianos. La Porsche GT3 es una gran categoría que va a crecer mucho y cuyos autos son increíbles, con una técnica muy particular de manejo y una potencia impresionante. Es el auto de turismo más potente del país", señaló el excampeón de TC2000.



De todas maneras, a diferencia de otras divisionales nacionales, esta GT3 implica lo que denominan Arrive & Drive (llegue y maneje), con altos estándares deportivos y técnicos, pero a la vez con foco en exclusividad a los pilotos. De ahí que por ahora tiene una impronta amateur.

Selfie. Abarca, Fabricio Persia, Henry y Ariel Persia, tras los ensayos.

Prueba. Gabriel Abarca, junto al 911, recibe instrucciones de Henry Martín.

De qué se trata

Otro campeonato

La Porsche GT3 Cup Argentina abrió su historial el año pasado y ya avanza en su segundo certamen. De un total de 20 autos son 18 los que salen a pista (los otros quedan de reserva).

Autos iguales

Los autos son iguales para todos y se adjudican mediante sorteo. Los pilotos sólo llevan su casco y el buzo antiflama a las carreras, pues todo lo demás corre por cuenta de la categoría.

Puesta a punto

Las modificaciones permitidas en los vehículos para su puesta a punto se limitan a las posibles variaciones que admite el alerón trasero y algún ajuste en la suspensión delantera.

Con Della Motta, el TC se mueve en Paraná

Desde hoy se pone en marcha la segunda fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera y entre los 41 pilotos que tomarán parte de la competencia está Facundo Della Motta, único representante sanjuanino en la categoría. En el autódromo de Paraná hoy habrá ensayos, mañana clasificación y el domingo, las series y la final.



Esta fecha será especial para Omar Gurí Martínez, quien concretará su retorno al TC y sólo a los fines de retirarse oficialmente como piloto de la categoría, ante su gente.