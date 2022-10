Testigos silenciosos. Gallardo fue el único que habló en la conferencia de despedida. Lo acompañaron Brito (presidente), Francescoli (secretario) y Patanian (vice).

Ni el más pesimista hincha de River pudo imaginarse que el jueves 13 de octubre de 2022 iba a quedar marcado en la historia del club como el día que el entrenador más ganador de su historia, con 14 títulos, anunciaba que no renovaría el contrato. Es que Marcelo Gallardo sorprendió a propios y extraños, de hecho se habla que a su propio cuerpo técnico recién le comunicó la decisión tomada de irse a fin de año tras la victoria ante Platense 2-1 en el Monumental. El Muñeco, de 46 años, hizo el anuncio que nadie quería escuchar en el mundo River sobre el mediodía, en el estadio Monumental donde estuvo acompañado por el presidente de la institución, Jorge Brito, el vicepresidente primero, Matías Patanian, y el secretario técnico, Enzo Francescoli.

Justamente a este trío de integrantes de la cúpula dirigencial les dijo la 'novedad' en la noche del miércoles, una primicia que no se llegó a filtrar hasta que de la boca del entrenador que arribó al club en junio del 2014 surgieron las palabras de despedida. "Voy a ser breve. Vengo a hacer un anuncio claramente... Anoche (por el miércoles) les comuniqué que es mi final de contrato. Termina en diciembre y ya no seguiré en el club. Es una de las decisiones más difíciles y sentidas. Sabía que iba a ser un momento delicado para expresarme. Haré una breve pausa...", destacó el exenganche, quien se irá del club, según reveló, para tomarse unas vacaciones que se extenderán a priori hasta mitad del 2023. No parece tener Gallardo alguna oferta concreta en la mira, sino que su salida se da principalmente por el cansancio acumulado y en el segundo año de gestión donde no pudo conquistar ningún título.

El cambio dirigencial fue algo que supo llevar de la mejor forma e incluso el técnico ya planificó gran parte de la pretemporada, aunque al hacer este anuncio con el tiempo de adaptación, le permitirá a su sucesor hacer los ajustes que piense conveniente. En ese sentido, el club tendrá una misión más que ardua debido a la magnitud de quién se aleja, algo similar a lo que pasó cuando Gallardo arribó, tomando la posta del segundo DT más ganador del club, Ramón Díaz.

"Más allá del anuncio, estoy acá para agradecer a las personas que confiaron en mí. A Enzo (Francescoli) por tu don de gente y tu amistad. A Jorge (Brito), por su confianza; a Matías (Patanian) lo mismo y a todo el cuerpo dirigencial, por haberme dado la posibilidad de expresarme con total libertad para desarrollar nuestro trabajo. Agradecer a un montón de personas que acompañaron todo este proceso a lo largo de ocho años y medio. Acompañaron muy fielmente, se dispusieron a desarrollar y a empujar", subrayó el Muñeco, quien en su etapa de futbolista en River sumó ocho títulos, más los 14 como entrenador, lo ponen al tope de las personas más ganadoras del club junto a Omar Labruna y las 22 vueltas olímpicas de cada uno.

El Muñeco gestó su idolatría dándole al Millonario la estirpe copera que estuvo ausente casi siempre en su historia. Lo hizo gigante en el plano internacional con un par de copas Libertadores y una Sudamericana. Y además, se encargó de revertir la superioridad de Boca en los mano a mano, con cinco cruces ante los primos donde River salió airoso. Sin dudas, su punto más alto resultó la final en Madrid a fines del 2018 por la Libertadores y aquel 3-1 inolvidable para el planeta River.

42 jugadores de las inferiores de River hizo debutar Gallardo. El más destacado, Julián Álvarez.

"Más allá de la tristeza, tengo una paz interna muy sentida que me hace estar bien conmigo mismo porque el camino recorrido, el largo camino recorrido en estos años, solamente me hace sentir muchísimo orgullo. La palabra que quiero destacar es orgullo porque hemos vivido muchísimas cosas a lo largo de estos tres años, hermosas y otras no tanto, pero que hacen a la esencia de un grupo de gente que siente va hacia adelante, y no claudicó nunca. Con sacrificio y tiempo, que es lo que nos ha mantenido. Si hay algo que uno deja en todo ese sacrificio es tiempo, tiempo en lo que ama y apasiona, que lo hace sentir vivo. Tiene muchísimo valor el tiempo que le hemos dedicado en todos estos años a nuestro querido club, el camino fue hermoso, extraordinario. Pero, bueno, todo tiene un final, creo que es el momento de cerrar un ciclo hermosísimo, muy valioso", destacó Gallardo, quien se fundió un abrazo muy emotivo con Brito y en más de un momento de la conferencia debió contener las lágrimas de emoción.

El próximo domingo, desde las 20.30 en el Estadio Monumental, River recibirá a Rosario Central por la 26° fecha de la Liga Profesional: será la última vez como DT del Muñeco en su casa, al menos en esta etapa. Se medirá contra un rival con los colores menos querido: azul y amarillo, teniendo como DT a un emblema xeneize, Carlos Tevez. Las paradojas del destino.

Se va Gallardo, seguramente, es un hasta la vuelta...

La danza de nombres para la sucesión

La dirigencia de River Plate, con el presidente Jorge Brito a la cabeza, empezó a definir ayer mismo los lineamientos para elegir al sucesor de Gallardo. Con una reunión de la mesa directiva conformada por el presidente Brito, los vice Ignacio Villaroel y Matías Patanian, el secretario Stefano Di Carlo y el manager Enzo Francescoli, y luego con una reunión virtual con el resto de la directiva, River ya piensa en el próximo entrenador.

Si bien no hay contactos con ninguno y la idea es iniciar las tratativas a fin de mes, los nombres que suenan son varios, Marcelo Bielsa es uno, también figuran dos ex River como Martín Demichelis y Hernán Crespo (foto), quien actualmente dirige al Al-Duhail SC de Qatar y como DT ha tenido pasos por Módena (Italia), Banfield y Defensa y Justicia (Argentina) y San Pablo (Brasil).

Hernán Biscay, el ayudante de Gallardo, podría sucederlo en el cargo de entrenador, aunque aún es una incógnita si permanecerá en el cuerpo técnico del Muñeco y lo acompañará en sus futuros desafíos. Ayer también sonó el nombre del Toto Berizzo, el exdefensor que está al frente de la Selección de Chile, mientras que en la lista de candidatos aparecen Leonardo Ponzio, Pablo Aimar y Gabriel Heinze.

En el ciclo del 'Muñe', en Boca hubo 7 DT

Los ocho años y medio de Gallardo como entrenador de River fueron inolvidables para los hinchas del Millo por el impacto que ha tenido en el banco de Boca. Durante su exitosísimo ciclo, siete técnicos pasaron por el Xeneize y hubo muchos superclásicos únicos, aunque sin dudas el de Madrid quedó marcado a fuego.

Desde que Gallardo fue presentado como DT de River, en 2014, por el banco de Boca pasaron Carlos Bianchi, despedido ese mismo 2014 y reemplazado por Rodolfo Arruabarrena. El Vasco fue uno de los entrenadores que más sufrió a River y a Gallardo, con dos derrotas en seis meses por copas internacionales (Sudamericana y Libertadores). En 2016 asumió Guillermo Barros Schelotto (foto), otro que padeció al Muñeco, especialmente por las derrotas en las dos finales en 2018 que lo dejaron marcado, con la histórica definición de la Libertadores en Madrid. Luego llegó Gustavo Alfaro, en 2019, para ser reemplazado posteriormente por Miguel Ángel Russo, a quien echaron en 2021. En su lugar llegó Sebastián Battaglia y luego, hasta este momento, Hugo Ibarra.

Y en otros clubes, por ejemplo, durante el ciclo de Gallardo pasaron 12 DT en San Lorenzo, 10 en Independiente y 8 en Racing.

El adiós traspasó las fronteras

La noticia tuvo una fuerte repercusión en los principales portales deportivos del mundo. La salida del "Muñeco" de River luego de su exitoso ciclo tuvo eco en España, Francia, Brasil, Uruguay y México, entre otros.

Los portales de As y Marca, los principales medios deportivos de Madrid, fueron los primeros que publicaron la noticia en sus portales online. "Gallardo deja River: 'El camino ha sido extraordinario'", tituló por ejemplo As. En la misma tónica siguieron los portales de Barcelona, Mundo Deportivo y Sport; el prestigioso portal francés de L'Equipe lo tuvo entre sus títulos.

Por su pasado mundialista con Argentina en Francia 1998, la cuenta oficial de la Copa del Mundo se sumó a los mensajes y le dedicó un posteo a Gallardo. "Gallardo anunció que no seguirá como entrenador de River. El 'Muñeco' culmina un ciclo lleno de títulos con el 'Millonario'", escribió la cuenta de la FIFA dedicada al Mundial.