Porto, con el argentino Agustín Marchesín, intentará cerrar la eliminatoria que sostiene con Krasnodar de Rusia, en uno de los desquites de las llaves de la tercera serie de clasificación por la Liga de Campeones de Europa. El conjunto portugués, que será local en el estadio Dragao desde las 16 hora argentina, se impuso por 1-0 en el choque inaugural. Además, Ajax de Holanda, con los concursos de Lisandro Martínez (ex Defensa y Justicia) y Nicolás Tagliafico (ex Independiente), buscará sellar el pasaje ante PAOK Salónica, con el que igualó 2-2 en Grecia, en el choque de ida.



Mientras que Apoel Nicosia de Chipre, que tendrá en sus filas al ex volante de Excursionistas, Tomás De Vincenti, intentará modificar el rumbo de la serie que anima con Qarabag, de Azerbaiyán, que se impuso como visitante por 2-1 en el primer cotejo. Las otras llaves que se definirán hoy son las siguientes: Ferencvaros, Hungría (1)-Dinamo Zagreb, Croacia (1); Dinamo Kiev, Ucrania (0)-Brujas, Bélgica (1); Copenhague, Dinamarca (1)-Estrella Roja, Serbia (1); Olympiakos, Grecia (1)-Istanbul, Turquía (0); LASK Linz, Austria (2)-Basilea, Suiza (1); Celtic, Escocia (1)-Cluj, Rumania (1); Rosenborg, Noruega (3)-Maribor, Eslovenia (1).