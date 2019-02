Por estas horas, el fútbol quedó en un segundo plano en Colón de Santa Fe. En los últimos días, ocho jugadores del plantel de primera y el kinesiólogo del equipo presentaron síntomas compatibles con el dengue y esperan resultados para confirmar o descartar esta enfermedad. Además, el club no abrió hoy sus puertas y sus instalaciones son fumigadas a modo preventivo.

Los futbolistas que presentaron malestares son Leonardo Heredia, Guillermo Ortíz, Fernando Zuqui, Leonardo Burián, Mateo Hernández, Matías Fritzler, Gustavo Toledo, Emanuel Olivera.

La dirigencia del Sabalero, por su parte, tomó la decisión de suspender la práctica del miércoles, mientras que aguardarán por los resultados de los estudios realizados para saber si finalmente solicitan postergar el partido de la Superliga frente a San Lorenzo, programado para el día sábado.

"Los síntomas comenzaron a manifestarse en un jugador el día lunes. El martes otros jugadores comenzaron a padecer un cuadro similar, lo que despertó preocupación en los médicos del club. Allí se recurrió a avisar al Ministerio de Salud de la Provincia para que intervinieran en este caso, para descartar que sea una enfermedad que es preocupante y puede afectar más a los jugadores", le explicó el vicepresidente de la institución santafecina, José Alonso.

"Estamos esperando que el Ministerio entregue los análisis para saber de qué estamos hablando. Se trata de síntomas virales que son comunes en muchas enfermedades: fiebre, cefalea, dolor de garganta, nauseas, abatimientos, problemas articulares y musculares", continuó el dirigente, que agregó: "En la zona en la que habitualmente practican los jugadores también tenemos la pensión con chicos, trabajadores, profesionales para las áreas de inferiores y no existen síntomas en ninguno de ellos. Entonces puede ser otro tipo de afección viral. Para ser prudentes, no queremos hablar del tema hasta que no oficialicen los diagnósticos".

"No sabemos que otra afección podría ser. Hoy se va a seguir la evolución de los jugadores. Hay que tener prudencia para no preocupar a la gente, esperar que el Ministerio dé precisión sobre este tema", insistió.

El día martes se les realizó extracciones de sangre y chequeos a los afectados. Entre miércoles y jueves se conocerán los resultados y se definirán los pasos a seguir, pero por ahora el club permanece con sus persianas bajas.