En familia. Francisco Posse, Oscar Díaz Menotti, Juan Baños y Néstor Cerrudo acompañados de familiares que ofician de auxilios durante la competencia.

Son oriundos de la provincia de Buenos Aires pero en San Juan encontraron un segundo hogar. Se trata de Francisco Posse, el ganador de la etapa de ayer en la categoría Master C, que junto a Juan Baños y Néstor Cerrudo, se hospedan junto a sus familias en casa de Oscar Díaz Menotti.



"San Juan tiene eso, su hospitalidad que en otros lugares no pasa. Hace unos años vinimos a competir en esta Vuelta y ahí fue cuando conocimos a Oscar y su familia y ahora cada vez que venimos nos recibe en su casa y nos brinda lo mejor", comentó Posse, el oriundo de Olavarría que cantó victoria en Angaco.



En tanto que Juan Baños es de Necochea y Cerrudo de Azul, los tres pertenecen al grupo "Ciclismo al toque". Llegaron acompañados por sus familiares María Elena Herrera, Ludmila Posse, Charo Bernavela Posse y Alicia Herrera. "El objetivo de esta Vuelta es disfrutar. Estar acá en una provincia que respira y vive ciclismo como no pasa en ningún lugar en el mundo, no tiene precio. Y mucho más con gente como Oscar y su familia que nos hacen sentir como si estuviéramos en nuestra casa" comentó Baños.