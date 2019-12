Feliz. Así se mostró post etapa el brasileño del SEP. Hoy defenderá su maillot.

Contento por haber conseguido su primera victoria en la temporada, el brasileño Magno Prado Nazaret analizó la CRI en la que dominó como así también se aventuró a lo que puede darse en la etapa final de hoy. "Estoy muy feliz porque se me pudo dar la victoria. El nivel es muy alto siempre y venía quedando segundo o tercero en la contrarreloj anteriores. Hoy salió una linda etapa, corta y explosiva como me gusta a mí y por suerte le pude dar a mis compañeros un lindo triunfo que además me permite quedar líder en la general", comentó. Sobre el circuito de cierre que se dará hoy, el brasileño que comenzó su segunda temporada con el SEP en la Vuelta al Valle, expresó: "El equipo está muy fuerte y no debemos confiarnos. Sabemos que mañana (por hoy) tenemos que defender los primeros puestos pero tengo confianza de sobra en que lo vamos a lograr".

Manteniendo la calma

Aunque ayer dominaron en la etapa contrarreloj individual metiendo a Prado, Dotti, Cobarrubia, Lisa y Durán en el top ten, los ciclistas del Sindicato de Empleados Públicos no se quedan con ese buen momento y mucho menos se creen ganadores de la Vuelta. Saben que hoy será un día complicado para defender el maillot y los primeros puestos en la general.