Copado. Magno, en el centro de la imagen, junto a Dotti y Cobarrubia. Los bichos verdes coparon el podio.

Feliz por su victoria, el brasileño que está pronto a cumplir sus 34 años, analizó su triunfo y se lo dedicó a sus compañeros. Magno Prado Nazaret construyó su victoria en la etapa contrarreloj del sábado. "Por suerte salieron las cosas bien, el equipo trabajó de la menor manera para que yo no tenga problemas con mi liderazgo. Estuvimos atentos para que la ventaja de los que viajaban punteros no fuese mayor y cuando hubo que salir a atacar, aceleramos para ahogar la fuga", manifestó el oriundo de Dourados, Mato Grosso del Sur. Si bien la temporada pasada, que significó la primera con el SEP San Juan, Magno ya había cosechado victorias en CRI, prueba que es su especialidad, el triunfo de ayer en la Vuelta a La Bebida significó su primer triunfo en una competencias de las grandes, por etapas. El "bicho verde" se había sumado al equipo este ciclo en la Vuelta al Valle tras haber estado cumpliendo compromisos representando a su país. En su historial de "las grandes", Magno cuenta con varios triunfos en la Vuelta a San Pablo de categoría 2.2 como así también es tricampeón en la Vuelta de Uruguay, de la misma categoría para la UCI. Precisamente su última consagración en la prueba uruguaya con el Funvic, le permitió a Magno ser fichado por el SEP. Se sumó al conjunto continental sanjuanino en octubre del 2018 y como su equipo no pudo correr la Vuelta a San Juan, él la disputó representando a la selección de su país. "Estamos muy bien, tenemos un gran equipo y tenemos como próximos objetivos el Giro del Sol y la Vuelta a San Juan, esperemos dejar estos colores en lo más alto", comentó.