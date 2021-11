Vélez derrotó 2-0 a Argentinos en el José Amalfitani por la fecha 22 de la Liga Profesional y consiguió una victoria importante en la lucha por clasificar a la Copa Libertadores 2022. Pero también la noticia es que Lucas Pratto, quien hizo el 2-0 que definió la historia en Liniers, volvió a anotar con la camiseta del Fortín.

El 30 de octubre, el delantero había vuelto a ponerse la casaca de Vélez después de lo que había sido su regreso en agosto, pero no había sido todo alegría, ya que el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino había perdido ante Banfield por 2-1.

Sin embargo, esta vez fue todo lo contrario: el Oso reemplazó Lucas Janson a los 33 minutos, dos minutos después Lautaro Gianetti decretó el 1-0 parcial a favor de los dirigidos por Mauricio Pellegrino y luego Pratto le puso cifras definitivas al encuentros con el 2-0 a los 48'. El ex-River habló tras el triunfo sobre Argentinos y expresó: "No me quiero poner a llorar. Solo agradecer a mi familia, a mi mujer y a Vélez que confió en mí cuando me dejaron tirado en bastantes lugares. Este club me abrió dos veces la puerta en momento difíciles de mi carrera. Me quieren desde que llegué, no por haber ganado o perdido. Esta es mi casa y solo les quiero agradecer a ellos".

