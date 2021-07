Lucas Pratto fue protocolar hasta donde pudo. Se ganó para siempre el corazón del hincha de River durante su estadía, coronada en las finales de la Copa Libertadores por gol a Boca en la Bombonera y el otro en Madrid. Luego de aquella consagración y por algunos desempeños cuestionables perdió lugar en la consideración de Marcelo Gallardo, quien terminó por darle muy pocos minutos de juego, hasta que forzó la salida del Oso.

El delantero, que prácticamente no tenía minutos en el equipo, aceptó la oferta que le hizo el Feyenoord de Holanda y se fue. A Gallardo esa decisión no le gustó y alguna vez lo dijo de manera pública y generó revuelo: “Pidió irse en su momento cuando estábamos compitiendo en Copa Libertadores y campeonato. Él sabe lo que yo pienso. Yo considero que cuando el jugador ya no quiere estar no es una decisión del entrenador, es una decisión del jugador”, dijo el DT en su momento.

Esa declaración molestó a Pratto que este martes, pocas horas después de rescindir el contrato que lo vinculaba a River hasta junio de 2022, quedó libre, y brindó una entrevista en TyC Sports en la que contó su versión de los hechos y no apeló a ningún eufemismo cuando de hablar del entrenador se trató.

Las frases:

“Ni siquiera me dijo que no me iba a tener en cuenta, la comunicación fue de la dirigencia”.

“¿A River le dejo cerca de dos millones de dólares? Puede ser algo de eso”.

“A mí no me quisieron hablar a la cara, no me quisieron decir que no me iban a tener en cuenta. Yo cuando tuve que hablar lo hice de frente”.

“Desde que le dije a Gallardo que me iba al Feyenoord, con él no hablé más. Me hubiese gustado que fuese diferente pero fue así y no digo que esté bien ni que esté mal”.

“Muchos dicen que yo dejé al equipo en el medio de la Copa y la verdad es yo estaba muy bien, fue después de un año y medio que pude jugar cinco o seis partidos seguidos y porque Rafa Borré no podía jugar. En esos partidos hice cuatro goles, había agarrado confianza, pero cuando volvió Rafa a mí me volvió a tocar estar afuera porque su presente era mucho mejor, pero la realidad es que yo necesitaba jugar”.

“Cuando llegó la oferta del Feyenoord le dije al entrenador que era el momento porque el club hacía prácticamente un año y medio que no me pagaba. Decidimos alivianar por seis meses el contrato mío que era muy grande”.

“No me quise ir de River, eso no es verdad. Todos saben lo que es River para mí, todos saben lo que significa, di todo por el club y nadie puede reprocharme nada. Marcelo lo habrá dicho por algo, no tengo nada que decir de él, es un gran entrenador y cada uno tiene su perspectiva de lo que pasó”.

“Siempre tuve una relación muy buena con la dirigencia, siempre lo hablamos. Al club le estaba costando mucho pagarme y yo estaba jugando cada vez menos. Hoy el club hizo un gran esfuerzo para pagarme gran parte de la deuda, para darme el pase libre y para que las cosas terminen bien”.

“Es muy fácil decir ‘Lucas se fue antes de una semifinal, antes de un clásico’, (ndr: cuando se fue al Feyenoord faltaba una semana para un partido con Boca por la Liga Profesional) cuando me fui dos semanas antes que eso y jugaba sólo cuatro minutos”.

“¿Qué pasa si me llama Riquelme para ir a Boca? No hay chance. Yo salí de Boca, tengo buenos recuerdos, siempre digo que estoy agradecido a la formación que me dieron pero después prácticamente no tuve la oportunidad en Primera y me crucé con personajes dirigenciales que, también... hasta está bueno no hablar de eso”.

“Estamos abiertos a todas las propuestas, incluso las del fútbol argentino. Ya todos saben lo que quiero, que es seguir compitiendo al más alto nivel”.

Consultado por cómo terminó su relación con Gallardo: “De cero a 10, cinco puntos. Me ayudó mucho”.