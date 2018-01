Por la hija. Su salida del San Pablo fue compleja, por eso el delantero argentino se defendió diciendo que regresa al país por su hija.

El delantero argentino Lucas Pratto, flamante jugador de River Plate, aseguró que su decisión de volver al fútbol argentino la tomó para estar cerca de "la familia" y rechazó las acusaciones de "mercenario" por su salida de San Pablo de Brasil. "No tuve una figura paterna. Y para mí lo más importante es mi familia. Mi hija me necesita y tengo que estar cerca de ella", aseguró Pratto en una conferencia de prensa que brindó en Brasil.



"Si no había acuerdo entre San Pablo y River no iba a enojarme. Tuve ofertas de otros clubes de Brasil y las rechacé. No soy un mercenario", agregó.""Mi salida no obedece a razones económicas ni deportivas. Le agradezco a San Pablo y sus hinchas. Pero vuelvo a Argentina por mi hija", reiteró.



Pratto además aclaró que no decidió regresar al fútbol argentino para tener más chances de jugar el Mundial Rusia 2018. "Es mentira todo lo que se dijo. No necesito jugar en mi país para ir al Mundial. Si hiciera 15 goles en San Pablo o River sería lo mismo", justificó. El jugador, por quien River pagó cerca de 11 millones de dólares, viajaba anoche a Buenos Aires para someterse a la revisión médica y firmar hoy un contrato por cuatro años.



Finalmente el ex Boca, Tigre y Vélez, entre otros, aclaró que San Pablo tiene la prioridad de contratarlo en caso de que vuelva al fútbol brasileño. "Si vuelvo a Brasil, San Pablo tendrá la prioridad para incorporarme. No lo digo por decir, sino que figura esa cláusula en el contrato", finalizó Pratto.



Otro que viaja a Buenos Aires para sellar su pase a River es el arquero Franco Armani y junto a Pratto mañana viajarán a la ciudad estadounidense de Miami para sumarse a la pretemporada del plantel dirigido por Marcelo Gallardo. Además siguen las negociaciones entre los dirigentes de River y Tigres de México para definir la llegada a préstamo del enganche Lucas Zelarayán, quien tendrá una opción de compra por el cincuenta por ciento de su pase. Y otro de los jugadores por los que negocia la dirigencia "millonaria" es el delantero Silvio Romero, quien ayer fue suplente en América de México.



El que parece que no llegará es el mediocampista Damián Musto, en la víspera titular en Xolos de Tijuana, por quien pesa un supuesto doping positivo. River Plate, que ayer cumplió su tercer entrenamiento en Miami, este año afrontará cuatro competencias: la Superliga, la Copa Libertadores, la Supercopa Argentina y la Copa Argentina.



El equipo de Gallardo está 17mo en el torneo local con 15 puntos, a 15 del líder Boca, a quien enfrentará el 14 de marzo por la Supercopa Argentina. River debutará el domingo 29 de enero a las 21.30 visitando a Huracán, por la 13ra fecha de la Superliga Argentina. Mientras que en la Libertadores debutará el 28 de febrero frente a Flamengo, en Brasil, por el Grupo 8 del certamen continental.





Hasta Cambaceres cobrará por el pase



La transferencia de Lucas Pratto de San Pablo a River es, además de la más cara de la historia del club de Núñez, una alegría enorme para Boca, que recibirá un lindo regalito económico de parte del Millo en concepto de Mecanismo de solidaridad, un derecho descrito en el Artículo 21 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA. Pero no será el único que cobrará, también lo harán Cambaceres, Tigre, Lyon de Oslo, Unión de Santa Fe, Universidad Católica de Chile y Genoa de Italia.



Defensores de Cambaceres, el equipo de Ensenada que milita en la Primera C, embolsará 110.000 dólares por la llegada de Pratto a River, debido a que le corresponde el 1 por ciento por mecanismo de solidaridad.



El delantero nacido en La Plata hizo divisiones juveniles en Cambaceres entre el 2000 y 2003 y sumará esa cifra a razón de un 0,25 por ciento por año en la institución. Para la entidad ensenadense se trata de una gran noticia, ya que atraviesa una delicada situación económica y financiera.



Mientras en Buenos Aires siguen las negociaciones para traer más refuerzos, en Miami sigue con la parte intensa de la pretemporada que apunta a llegar de la mejor manera a los compromisos de este nuevo año. Entrenándose en doble turno, ni siquiera el domingo fue la excepción. En un nuevo día en suelo estadounidense, el Millonario alternó tareas físicas con técnico-tácticas. Y entre las primeras, las realizadas en el gimnasio bajo techo. Ejercicios vitales para tener una buena base de cara al semestre con mucha actividad entre Superliga, Copa Libertadores y la Supercopa Argentina.